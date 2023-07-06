Подразделение внешней разведки 29155

14:28 12 февраля Киев, Украина

Кремль гордится своими разведчиками. Спецназ ГРУ - это элита российских войск. Однако в элите есть своя элита. Таковой являются секретные подразделения в самой структуре. У них нет названия, а лишь номера: «74455», «29155», «99450».

Нам удалось добыть немного информации именно о подразделении «29155». Это группа людей, причастная к внешней разведке России. Данные о них засекречены и даже внутри управления мало кто о них знает. Известно также, что ее командиром является генерал-майор Андрей Аверьянов. Специализация – убийства, диверсии, государственные перевороты.

Известно, что группа участвовала в покушении на Скрипалей, покушении на болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева, проводила компанию по дестабилизации положения в Молдове в 2014 году, совершила попытку государственного переворота в Черногории в 2016 году.

Об остальных членах группы известно не так много. Из слов бывшего сотрудника ГРУ известно, что некоторые участники являются ветеранами кровопролитных войн в Афганистане, Чечне, Украине.

Один из европейских чиновников в области безопасности сказал: “Подразделение «29155» действует в Европе на протяжении многих лет. Очень страшно было осознать тот момент, что русские начали убивать абсолютно безнаказанно на территории дружественных государств”.

Впервые британские спецслужбы идентифицировали подразделение после неудавшегося государственного переворота в Черногории в 2016 году. Тогда основной целью было убийство премьер-министра с последующей заменой на другого человека, лояльного к политике и интересам Кремля. Однако принцип их работы стали понимать только после покушения на семью Скрипалей в 2018 году.

Британские спецслужбы обнаружили двух членов группы, путешествовавших под псевдонимами. Однако позже они были опознаны как Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Позже удалось идентифицировать еще нескольких участников «29155». Ими оказались Иван Лебедев, Николай Кононыхин, Алексей Никитин и Даниил Степанов. К несчастью, эти имена так же оказались псевдонимами. Известно, что все вышеперечисленные, дважды участвовали в покушении на Эмилиана Гебрева.

Пусть о самой «29155» известно не так много, но в прессе также можно найти подсказки. Известно, что по инициативе 2012 года Министерства обороны России, к наградам были представлены три подобных образования. Одним из подразделений было как раз таки «29155». Другим – «74455», за вмешательство в выборы США. Третьим – «99450», за захват полуострова Крым.

С таким ореолом секретности и профессионализма встает очень хороший вопрос. Почему «29155» не удалось убить Скрипалей, Гебрева, совершить госпереворот в Черногории? Ответ кроется на поверхности. Им удалось совершить задуманное, просто они не задумывали убивать своих жертв и свергать правительство. Это часть большой игры. Возможно, Путину необходимо показывать насколько страшной и внезапной может быть его месть, возможно, все это делалось для отвода глаз от чего-то более серьезного. Идет гибридная война, паутина которой может вывести куда угодно.