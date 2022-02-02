Подписан закон, контролирующий электронную торговлю лекарствами

12:27 17 Сентябрь Киев, Украина





За документ проголосовали 258 народных депутатов.



В пояснительной записке к законопроекту предлагается закрепить на уровне закона перечень основных требований к дистанционной торговле лекарственными средствами с целью их адаптации к законодательству Европейского Союза.



Целью законопроекта является урегулирование правоотношений в сфере дистанционной торговли



Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования сообщил в Facebook, что законопроектом предлагается:



-обеспечить защиту потребителей от опасных, неэффективных и некачественных лекарств;

-сделать препараты дешевле и более доступными благодаря конкуренции;

-обеспечить гармонизацию действующего законодательства с законодательством Европейского Союза. Верховная Рада Украины 17 сентября приняла в целом законопроект № 3615-1 о внесении изменений в статью 19 закона "О лекарственных средствах". Таким образом, в Украине усилят контроль за электронной розничной торговлей лекарственными средствами.За документ проголосовали 258 народных депутатов.В пояснительной записке к законопроекту предлагается закрепить на уровне закона перечень основных требований к дистанционной торговле лекарственными средствами с целью их адаптации к законодательству Европейского Союза.Целью законопроекта является урегулирование правоотношений в сфере дистанционной торговли лекарствами . Закон обезопасит от рисков несоблюдения условий хранения и перевозки лекарственных средств и потребления пациентами некачественных или фальсифицированных лекарств.Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования сообщил в Facebook, что законопроектом предлагается:-обеспечить защиту потребителей от опасных, неэффективных и некачественных лекарств;-сделать препараты дешевле и более доступными благодаря конкуренции;-обеспечить гармонизацию действующего законодательства с законодательством Европейского Союза.



Законопроект №3615-1 в первом чтении Верховная Рада приняла во время заседания 14 июля. Тогда документ поддержали 308 парламентариев.



