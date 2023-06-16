Подготовка к контрнаступлению ВСУ на территории противника

20:05 23 мая Киев, Украина





“Спецслужбы Украины убивали и продолжат убивать В то время как ВСУ готовятся к освобождению украинских территорий, партизаны в России и на оккупированных РФ территориях с 2014 года разрушают военную инфраструктуру противника. Это не только говорит о некомпетентности российских спецслужб, но также подчеркивает невозможность агрессора в будущем поддерживать поставки необходимых ГСМ, боеприпасов, продуктов питания и т.д.“Спецслужбы Украины убивали и продолжат убивать россиян где угодно в мире до полной нашей победы”, — заявил Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Украины. При этом, он подчеркнул, что “если переходить на личности, то, как и представитель любой другой спецслужбы мира, он не может ни подтвердить, ни опровергнуть причастие ГУР к ликвидации того, или иного субъекта”.





Поэтому, кто бы не стоял за покушением на российских террористов, таких как например Захар Прилепин, или убийством таких поклонников «русского мира», как Владлен Татарский, слова Буданов подкрепляют уверенность в том, что каждый военный преступник и путинский адепт не избежит наказания за свои преступления совершенные против украинского народа. Поэтому, кто бы не стоял за покушением на российских террористов, таких как например Захар Прилепин, или убийством таких поклонников «русского мира», как Владлен Татарский, слова Буданов подкрепляют уверенность в том, что каждый военный преступник и путинский адепт не избежит наказания за свои преступления совершенные против украинского народа.



В первую очередь это касается коллаборантов, которые поверили, что Россия это “освободители”, ждали прихода агрессора и всячески содействовали россиянам на оккупированных территориях. Так, в Мелитополе были ликвидированы Андрей Бойко, “начальник отдела спорта”; Роман Дзюба, известный коллаборационист и директор местной школы, пожертвовавший помещение для незаконных “референдумов”, проведенных в сентябре 2022 года; Максим Зубарев, глава так называемой “Акимовской администрации” в оккупированной Запорожской области; Александр Мищенко, заместитель начальника РОВД Мелитополя; Иван Ткач, “глава военно-гражданской администрации” в Запорожье. В частности Ткач сыграл важную роль в налаживании транспортных связей для российских войск в оккупированном Крыму, а также в отдельных городах так называемых «Л-ДНР».

За диверсии взяло на себя ответственность Украинское сопротивление и опубликовало видеоролики, предупреждающие других коллаборантов, сотрудничающих с Россией, о том, что “для всех предателей Украины есть только одно место назначения - морг”. По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, местное партизанское движение насчитывает десятки тысяч человек, сотни из них принимают участие в активном сопротивлении. Далее Федоров заявил: “Силы сопротивления и партизаны проходят обучение. Они набираются опыта, поэтому их работа становится более эффективной и качественной”.

В целом украинское и проукраинское сопротивление распространяется далеко за пределы Запорожской области. В сентябре 2022 года местные украинские и крымскотатарские активисты создали военное партизанское движение под названием «Атеш», главной целью которого было освобождение всех украинских территорий, включая Крым. Согласно Telegram-каналу движения, с ноября 2022 года члены организации предприняли ряд диверсионных операций против российских воинских частей, например, убив 30 российских военнослужащих в больницах вокруг Симферополя. 10 февраля «Атеш» взял на себя ответственность за взрыв автомобиля, в результате которого двое российских солдат погибли и еще двое были госпитализированы в оккупированной Новой Каховке. В марте 2023 года организация заявила, что в результате взрыва бомбы был убит “заместитель начальника военной администрации” Новой Каховки. А 23 апреля участники «Атеша» взяли на себя ответственность за подрыв контрольно-пропускного пункта Росгвардии возле Олешек, что привело к многочисленным жертвам.



По данным «Атеш», по состоянию на ноябрь 2022 года в движении насчитывалось около 800 активных членов, некоторые из которых были мобилизованы на фронт в составе регулярной российской армии, а другие активно действуют в Крыму. Постепенно агенты «Атеш» влились в ряды российской армии, обучая там российских солдат ломать собственное оборудование, чтобы пережить войну. Кроме того, эти агенты собирают разведывательные данные и передают информацию ВСУ.



Более того, такие атаки происходили не только на территории Украины. 1 мая неизвестные взорвали линию электропередач в Гатчинском районе Санкт-Петербурга. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, по факту предполагаемого саботажа возбуждено уголовное дело, так как российские правоохранительные органы обнаружили поблизости еще один заряд с запалом. Между тем, 20 вагонов с нефтепродуктами и пиломатериалами сошли с рельс из-за взрывов на участке железнодорожных путей в Брянской области. Губернатор области Александр Богомаз заявил, что “неустановленное взрывное устройство детонировало возле железнодорожной станции «Снежецкая», что привело к сходу состава с рельсов”. Подобные атаки происходили и происходят и в других регионах России. В том числе в Белгородской и Курской областях, когда в результате одного взрыва сошел с рельс состав с 80-ю вагонами, предположительно перевозивших топливо и другое продовольствие для военных целей.

Украинские официальные лица не подтверждают своего причастия к диверсиям. В тоже время, бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович недавно заявил, что акции сопротивления в Крыму, Брянской, Курской, Белгородской и других областях “помогли украинским силам, поскольку они готовятся к надвигающемуся контрнаступлению и будут иметь неоценимое значение во время его активной фазы”.

По словам Буданова в недавнем интервью «Forbes.ua», большинство взрывов и пожаров, регулярно вспыхивающих в России - неслучайны. Он сказал, что “сигнальное оборудование на железных дорогах горит по нескольку раз в день на разных магистралях постоянно по два-три часа, иногда по пять-шесть часов, движение останавливается на всем участке. Понятно, что эта инфраструктура сама по себе не сгорает”. Буданов также намекнул, что некоторые россияне тесно сотрудничают с украинской стороной с целью получения финансовой выгоды.



Таким образом, несмотря на заверения Кремля в том, что эти диверсионные операции не окажут существенного влияния на российскую военную машину и не смогут нанести серьезного экономического ущерба, диверсии являются важной частью подготовки для контрнаступления ВСУ. Они влекут за собой не только материальный ущерб, но и серьезные политические последствия для агрессора, поскольку российские официальные лица изо всех сил пытаются объяснить, почему они не могут гарантировать безопасность российской территории. Действительно, не только российские войска, но и мирные жители в этих районах все больше беспокоятся о своей безопасности в преддверии надвигающегося украинского контрнаступления.