Поддержка войны среди россиян падает

Однако, не отрицают политологи и того факта, что местные чиновники не сбрасывают со счетов волю народа. Они объявляют, что именно это послужило причиной изменения агитационной риторики. «Предвыборная кампания летом 2023 года продемонстрировала настроения россиян относительно войны посредством агитационной деятельности кандидатов. Например, в Сибирской Республике Хакасия, с началом губернаторской кампании военная тема предвыборной кампании кандидата единоросса Сергея Сокола практически полностью исчезла. В своей программной речи, одетый в куртку, а не в свой обычный военный камуфляж, Сокол заявил: «Пришло время перемен». В качестве лозунга он выбрал фразу: «Власть государства на благо Хакасии!». Его конкурент от КПРФ Валентин Коновалов также шел на выборы с регионалистским лозунгом: «Местный! Честный!».Аналогичная ситуация была и на Дальнем Востоке. В июне 2023 года губернатор Приморья Олег Кожемяко был изображен на билбордах Владивостока в военном камуфляже. Но к июлю пропаганда, исходящая из его кабинета, перестала говорить о войне. Вместо этого в его предвыборных материалах улыбающийся Кожемяко изображен в белой футболке с надписью: «Наше региональное время пришло». А главный лозунг его кампании: «Мы живем в Приморье. Давайте решать вместе!», - напоминают политологи.Политологи также делают акцент на изменениях в риторике произошли не только на востоке, но и в центральных регионах. Например, губернатор Орловской области Андрей Клычков, который в начале года активно поддерживал войну против Украины, выбрал не милитаристский, а регионалистский лозунг: «За развитие наших городов и сел!».