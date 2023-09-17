Поддержка войны среди россиян падает

Региональные выборы в РФ прошли. Как и ожидалось, действующие губернаторы, мэры и их заместители сохранили свои посты. Однако удивительным стали сами предвыборные лозунги и агитация в принципе. Кандидаты уловили общий тренд среди россиян и убрали из своей повестки милитаристскую риторику.
С 8 по 10 сентября в РФ состоялись выборы 26-и губернаторов и 16-и “новых” членов парламента, в рамках так называемого “единого дня голосования”. Действующие губернаторы перед выборами уходят в отставку, на их место назначаются временно исполняющие обязанности и это дает возможность временно исполняющему обязанности главы региона участвовать в выборах.
«В принципе, Путин использовал собственную схему избрания на пост президента, относительно всех остальных чиновников. В 1999 году он, занимая пост премьер-министра, занял пост врио президента, когда Ельцин подал в отставку и уже через несколько недель был избран на выборах, хотя никто уже не сомневался, что именно Путин останется в президентском кресле. Таким образом, на протяжении всего его правления избирались, можно сказать, блюстители путинизма в регионах. Между тем, среди единоросов также существует конкуренция. Поэтому, они всегда ищут подход, как к центру, так и к местным общинам. Более того, в РФ периодически случаются непредвиденные для Кремля результаты голосований. Так, например, в 2018 году, каким-то образом, губернатором Хабаровского края стал Сергей Фургал, который, очевидно, не вписывался в путинскую вертикаль власти. В 2020-м его арестовали по обвинению в организации заказных убийств, что вызвало массовые протесты в регионе в защиту арестованного», - комментируют выборы западные политологи.
С 8 по 10 сентября в РФ состоялись выборы 26-и губернаторов и 16-и “новых” членов парламента, в рамках так называемого “единого дня голосования”. Действующие губернаторы перед выборами уходят в отставку, на их место назначаются временно исполняющие обязанности и это дает возможность временно исполняющему обязанности главы региона участвовать в выборах.
«В принципе, Путин использовал собственную схему избрания на пост президента, относительно всех остальных чиновников. В 1999 году он, занимая пост премьер-министра, занял пост врио президента, когда Ельцин подал в отставку и уже через несколько недель был избран на выборах, хотя никто уже не сомневался, что именно Путин останется в президентском кресле. Таким образом, на протяжении всего его правления избирались, можно сказать, блюстители путинизма в регионах. Между тем, среди единоросов также существует конкуренция. Поэтому, они всегда ищут подход, как к центру, так и к местным общинам. Более того, в РФ периодически случаются непредвиденные для Кремля результаты голосований. Так, например, в 2018 году, каким-то образом, губернатором Хабаровского края стал Сергей Фургал, который, очевидно, не вписывался в путинскую вертикаль власти. В 2020-м его арестовали по обвинению в организации заказных убийств, что вызвало массовые протесты в регионе в защиту арестованного», - комментируют выборы западные политологи.
Однако, не отрицают политологи и того факта, что местные чиновники не сбрасывают со счетов волю народа. Они объявляют, что именно это послужило причиной изменения агитационной риторики. «Предвыборная кампания летом 2023 года продемонстрировала настроения россиян относительно войны посредством агитационной деятельности кандидатов. Например, в Сибирской Республике Хакасия, с началом губернаторской кампании военная тема предвыборной кампании кандидата единоросса Сергея Сокола практически полностью исчезла. В своей программной речи, одетый в куртку, а не в свой обычный военный камуфляж, Сокол заявил: «Пришло время перемен». В качестве лозунга он выбрал фразу: «Власть государства на благо Хакасии!». Его конкурент от КПРФ Валентин Коновалов также шел на выборы с регионалистским лозунгом: «Местный! Честный!».
Аналогичная ситуация была и на Дальнем Востоке. В июне 2023 года губернатор Приморья Олег Кожемяко был изображен на билбордах Владивостока в военном камуфляже. Но к июлю пропаганда, исходящая из его кабинета, перестала говорить о войне. Вместо этого в его предвыборных материалах улыбающийся Кожемяко изображен в белой футболке с надписью: «Наше региональное время пришло». А главный лозунг его кампании: «Мы живем в Приморье. Давайте решать вместе!», - напоминают политологи.
Политологи также делают акцент на изменениях в риторике произошли не только на востоке, но и в центральных регионах. Например, губернатор Орловской области Андрей Клычков, который в начале года активно поддерживал войну против Украины, выбрал не милитаристский, а регионалистский лозунг: «За развитие наших городов и сел!».
Разумеется, никто из кандидатов от правящей партии открыто не выступает против войны. Однако, политологи отмечают, что хотя политики, стараются избегать военной темы, стараясь переориентировать внимание российской общественности на социальные и региональные проблемы.
«Пожалуй, самой значимой фигурой на этих выборах был мэр Москвы Сергей Собянин, баллотировавшийся на четвертый срок. Многие российские комментаторы считают Собянина неформальным лидером так называемой “партии мира” в России. По словам Аббаса Галлямова, одного из бывших спичрайтеров Путина, “он старается максимально дистанцироваться от войны”. Сегодня многие либерально настроенные москвичи выступают против войны, и Собянин не может игнорировать этот факт.
Понятно, что смена милитаристской риторики путинистами это не более чем предвыборная уловка. Сами они не то, чтобы имеют власть выражать собственное мнение, но даже как политические фигуры не имеют суверенитета. Однако такая позиция показательна потому, что в Кремле, по всей видимости, отдают себе отчет в истинных настроениях россиян. Та часть страны, которая выступает против войны, все еще может выразить протест на выборах и этого боятся путинисты. В уровень поддержки войны среди россиян – 70-80% - который рисуют провластные социологи, не верят политические марионетки Кремля. По всей видимости, откровенных милитаристов в России меньшинство, иначе, предвыборные кампании у путинистов были бы сродни соловьевским ястребиным фрик-шоу», - пишут политологи.
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