Под эгидой богатства

11:56 11 Август Киев, Украина

Ни для кого не секрет, что основная часть доходов России заключается в промышленности и добычи полезных ископаемых. Те методы, которыми добываются и производятся материалы, шокируют экологов не только в России, но и во всем современном мире.

По исследованию Ивана Блокова, директора по программе Greenpeace в России, последнее улучшение экологии происходило в лихие 90-е, когда заводы были еще не распроданы олигархам. То есть в экономический упадок улучшается экология в стране.

После приватизации олигархами основных промышленных комплексов ситуация резко меняет вектор в негативном направлении. По данным независимого расследования, 89,3 % активов и наличных средств принадлежат 3-ем % россиян, а это значит, что они могут решить проблему экологии быстрее, чем летают их частные самолеты.

Тем не менее, который год продолжается вырубка сибирских лесов. Это приводит к существенному видовому дефициту, нарушению пищевых цепочек, проявлению эрозии и появлению пустынь, заболачиванию почвы. И это только наиболее значимые проблемы, которые видны сразу и невооруженным глазом. И все это ловко прикрывается лесными пожарами, которые, якобы, возникают из-за неосторожного обращения с огнем или во время грозы. Официально - сгоревший лес, по факту – шкаф или стол.

Необходимо добавить, что президент ассоциации деревообрабатывающей отрасли в России и по совместительству член Совета по развитию лесного комплекса при Правительстве Российской Федерации является один и тот же человек – Шестаков Александр. Выводы напрашиваются сами собой.

Так же в 2019 году, в результате неудачных испытаний оружия, был зафиксирован взрыв ядерной бомбы в архангельской области. Уровень радиации повысился в 20 раз, необратимые изменения в почве, гибель животных и 5-ти человек.

Так же следует упомянуть и компанию «Русал», печально известного олигарха Олега Дерипаска. Заводы компании растянулись по всему миру – от Иркутской области до Ямайки, от Мурманской области до штата Квинсленд, Австралия. Они производят как алюминий так и бокситы, глину. Катастрофически загрязняют окружающую среду.

При вышеперечисленных экологических проблемах не предпринимается ровным счетом ничего. Кремль оказывается в доле и олигархи продолжают “доить” Землю все больше и больше. Как говориться – “после нас, хоть потоп”.

Так как фильтры, очистные, новые насаждения, следование экологическим нормам и стандартам это вложения, которые замедляют получения прибыли то и актуальности в этом нет, а природа будет терпеть. «Пока мы живы, ничего глобально плохого не случится, а если случится то всегда можно сесть в свой дорогой частный самолет и улететь на собственный остров» - высказывание одного из приближенных промышленников Путина.