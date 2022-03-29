Почему Запад не отреагировал на сигналы о том, что война с РФ неизбежна

09:31 28 марта Киев, Украина

Вторжение России в Украину не было неожиданностью. Еще в середине октября 2021 года, то есть за четыре месяца до полномасштабного нападения РФ на украинскую армию, мировые СМИ начали говорить о неизбежности конфликта. Тем не менее Запад ничего существенно не предпринял, чтобы предотвратить войну. Однако была ли реакция мирового сообщества предсказуемой и так ли они поступили беспечно?

Стоит отметить, что начало российской агрессии было замечено еще до 24 февраля 2022 года. В 2014 году был аннексирован Крым и оккупирована 1/3 Донбасской и Луганской областей. В то же время, агрессия Кремля стала заметна еще раньше. С самого начал своего “независимого” существования, Россия переняла методы СССР. Первой под удар попала Молдова, затем Чечня, которая в полной мере ощутила на себе распространение “русского мира”. Затем пятидневная война в Грузии, затем Сирия.

В 2014 году украинцы ощутили на себе защиту, когда “Путин” решил оккупировать украинскую прибрать к рукам.

Все это время, Запад не предпринимал серьезных мер против агрессии РФ. Было введения санкция после аннексии Крыма и оккупации отдельных территорий Донбасса. Но как показало время, это не повлияло на экономику агрессора и, более того, позволило подготовиться к масштабному вторжению в Украину.

Можно смело заявить, что 2014 год стал решающим для Кремля, в намерении не останавливаться и начать планировать наступление. Было проведено масса расследований, разведка многих стран докладывала о том, что ведётся диверсионная деятельность, готовятся к чему-то глобальному.

В апреле-мае 2021 года опасения подтвердились, когда оккупанты сосредоточили более 100 тыс. живой силы на границе с Украиной. Кроме того, Кремль объявил на весь мир о масштабных “учениях” в Белоруссии осенью 2021 года. После было объявлено о «Союзной решимости 2022», которая, по словам мировых экспертов, должна была стать еще одним плацдармом для будущего наступления.

Примечательно и то, что после объявления в «The New York Times» и «Washington Post» о готовящемся вторжении оккупантов в январе-феврале 2022 года, официальные представители США вскоре подтвердили, что “Россия готовится к войне”. Как утверждали СМИ, их данные были получены из закрытых источников разведки в Пентагоне. И даже тогда, Запад не предпринял никаких серьезных мер, кроме выражения “обеспокоенности”, предостережения Украины и угроз оккупантам в виде “невиданных санкций”.

Но ведь войны можно было избежать. Еще в 2014 году, опираясь на опыт предыдущих лет. было понятно, что рано или поздно вспыхнет конфликт. В тот момент можно было ввести такие же санкции, как и сейчас, чтобы не допустить будущей войны. К тому же экономика РФ точно так же была бы разрушена, а власть в Кремле сменилась бы гораздо раньше. Более того, западные лидеры в то время были более сильными, а их позиция относительно войны в Украине была единой.

Но, Запад все же позволил совершить нападение на Украину. Ответ на вопрос - “была ли их позиция предсказуема?” – скорее да, чем нет. Дело в том, что Запад выступает “оплотом демократии”. Они не могут вести агрессивную внешнюю политику, против какого-либо государства без веских причин. Иначе, все постулаты, все идеи, которые озвучиваются этими лидерами, не будут стоить ничего. Они разрушат сами себя.

Для Запада, война на Донбассе и аннексия Крыма открыли новые возможности давления на Кремль, поэтому, они продемонстрировали, что будут едино давить санкциями Россию, если она не станет им подчиняться. Однако этот план не сработал.

Очередная конфронтация произошла после того, как оккупанты начали стягивать к границам Украины свои войска весной 2021 года. Вероятно, уже тогда Запад начал понимать, что масштабной войны в центре Европы не избежать. Но даже в тот момент не предпринял ничего конкретного, чтобы предотвратить конфликт.

Президент Украины Владимир Зеленский в своих выступлениях подчеркивал тот момент, что западные лидеры предупреждают о неминуемом нападении, однако ничего не делают для того, чтобы войны не случилось. Как итог – нападение России, в результате которого ежедневно гибнут сотни людей.

В то же время, это развязало руки Западу на политическом поле боя. Европа и США развернули план тотального уничтожения России, путем изоляции его экономики. НАТО не вмешивается в конфликт напрямую, опасаясь третьей мировой войны, но активно снабжает Украину оружием, боеприпасами, гуманитарной помощью и добровольцами, вводит антироссийские санкции.

Уничтожение государства-агрессора стало одной из основных целей Запада.

Стала ли реакция украинских партнеров непредсказуемой? Нет. Была ли она беспечной? Нет. Эта война ускорила распад путинского режима. К сожалению, главной целью была не защита Украины, а уничтожение России. В то же время, для нашей страны эта был единственный шанс избежать постепенной добровольной оккупации всего государства мирным, медленным и позорным путем, выполняя «Минские договоренности» или какой-либо подобный документ.

Рано или поздно, война неминуемо случилась бы, ведь из-за своей безграмотности и самолюбия, они считали Украину слабой, а людей такими же робкими, как и россиян, что дало им ложные представления о легкой добыче. Тем не менее победа украинцев в этой войне, ознаменует новый расцвет Украины, свободного и сильного государства, с которым начнут считаться во всем мире.