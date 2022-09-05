Почему закрыли три телеканала, принадлежащих Козаку

14:40 13 февраля Киев, Украина

После закрытия телеканалов Виктора Медведчука - «112 Украина», NewsOne и Zik, общество поделилось на два лагеря, большинство - за, остальные - против. Это вызвало большой резонанс среди политиков и общественных деятелей.

Официально владельцем медиахолдинга является народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тарас Козак, а настоящим бенефициаром телеканалов — кум президента России, Виктор Медведчук.

На содержание этих трех каналов Медведчук тратил более 20 млн $ в год. Важно отметить, что все приобретенные Козаком телеканалы ведут информационное вещание, на них нет развлекательных программ, эфир заполнен новостными и политическими передачами и они считаются основным рупором кремлевской пропаганды в Украине.

Основанием для введения санкций против Тараса Козака и 8 юридических лиц, находящихся в его собственности, стало расследование, проведенное правоохранителями, в ходе которого установлено, что в 2013-2015 годах кипрская компания Козака, которая сейчас приносит ему основной доход в виде дивидендов на сотни миллионов гривен, была убыточной и играла роль перевалочной базы для миллионов долларов между сомнительными оффшорными фирмами, одна из которых поставляла на государственные компании контрабандный уголь с оккупированных территорий.



Таким образом, фигурант этих санкций попал под действие закона «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Свои первые большие дивиденды на сумму 1,1 млн евро от кипрской компании Turul Investments Limited он получил в 2017 году, со счетов в российском банке. Средства, с которых он получил прибыль, ему одолжила через оффшорные компании гражданская жена Наталья Лавренюк (не указанная ни в одной декларации Козака), а на нее записана доля нефтяного бизнеса Виктора Медведчука в России.

С 2016 Наталья Лавренюк — является бенефициарным владельцем компании Teteos Global Limited, имеет квартиру на 600 квадратных метров за 13 млн $ в пешей доступности от Кремля.

Teteos Global Limited - одна из компаний, на которую, в обход американских санкций, оформлен нефтяной бизнес Медведчука. Оказывается, жена Медведчука Оксана Марченко и Наталья Лавренюк - лучшие подружки. Они организовали себе подработку - добывают нефть в России и продают ее на Запад.

Поэтому прибыль в виде многомиллионных дивидендов народному депутату Козаку приносит его гражданская жена, которую он в нарушение закона не указывает в декларации. И именно за её средства Тарас Козак покупал телеканалы ZiK, 112 и NewsOne. Расследование показало, что приобретение, по крайней мере, двух из трех телеканалов (112 и NewsOne) обошлись Тарасу Козаку на сумму 103 млн грн., которые он платил швейцарским фирмам в 2018-2019 годах через Беларусь, что подтверждается данными из его электронных деклараций. Общая стоимость корпоративных прав на купленные два телеканала составляла 114 млн гривен, однако, согласно данным из раздела декларации «расходы и сделки», Тарас Козак по факту заплатил за них только 103 миллиона.

С 2018 года Тарас Козак начал вести активную финансовую деятельность в Беларуси. Уже тогда, основные свои сбережения на сумму около 8 млн евро он сохраняет на счетах в банке не в Украине, а в Беларуси.



Кроме покупки через Беларусь телеканалов NewsOne и 112 на общую сумму 103 млн грн., украинский нардеп платит в этой стране в 2018 и 2019 годах по 16 млн грн. за услуги авиаперевозки.



В 2019-2020 годах Козак декларирует 1,2 млн грн. Расходов, потраченных на услуги по обучению в Беларуси, ясно то, что он просто использует белорусские банки, как транзит для перевода денежных средств в другие страны, в том числе страны Западной Европы и в Россию.

В феврале 2020 Козак задекларировал 422 тыс. грн. расходов на отдых в Беларуси, в июне снимал там в аренду недвижимое имущество на сумму 1,1 млн грн., а в октябре даже оплатил в 313 тыс. грн. благотворительной помощи.

Так, в августе 2020 Козак задекларировал расходы в РБ в сумме 163 667 грн. в качестве комиссионных по снятию наличных. Обычно банки за эту операцию от 1% до 2,9% от общей суммы выданных денег. Поэтому сумма снятых Козаком наличных средств может составлять от 5 до 16 млн грн.

В сентябре 2020 Козак задекларировал продажу валюты в Беларуси на сумму более 25 млн грн.

В 2018 году в его декларации появляется депозитный счет в Минском Транзитном Банке (JSC "MTBank") с 2 160 297 евро на нем. А в 2019 году Козак доверил 6,5 млн евро белорусскому "Абсолютбанку". В том же "Абсолютбанке" имеют депозиты Виктор Медведчук (850 тыс. евро) и Оксана Марченко (4 млн евро).

Так почему, эта троица — Тарас Козак, Виктор Медведчук и Оксана Марченко держат свои сбережения в Беларуси и чувствуют себя там увереннее, надежнее и в большей безопасности, чем в Украине?