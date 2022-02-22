Почему захват самолета Ryanair выгоден Путину

После шокирующего захвата самолета ирландской авиакомпании президентом Белоруссии Александром Лукашенко был задержан оппозиционер Роман Протасевич. Спустя всего два дня после террористического акта начали появляться подробности произошедшего и политологи заговорили о выгоде России.
Во-первых, появилось видео с “признанием” Протасевича. На нем оппозиционер рассказывает, что не имеет проблем со здоровьем, о котором говорила его мать. Также он утверждает, что сотрудники правоохранительных органов относятся к нему хорошо и он уже дает показания по делу об организации им массовых беспорядков в Минске. По словам его отца Дмитрия Протасевича, а также правозащитников из сообщества журналистов, на видео видно, что у Романа сломан нос, правая сторона лица в пудре и речь оппозиционера нехарактерна для него. Это может означать, что как и в случае со Светланой Тихановской, слова видеообращения были сказаны им по принуждению силовиков.
Во-вторых, из открытых источников стало известно, что несколько человек после “проверки” самолета в Минске на наличие взрывного устройства не вылетели в Вильнюс, а остались в Белоруссии. Этот факт говорит о том, что люди, сошедшие с борта, вероятно, являются сотрудниками спецслужб. Кто это был, и к каким спецслужбам они относятся еще предстоит выяснить.
Во-первых, появилось видео с “признанием” Протасевича. На нем оппозиционер рассказывает, что не имеет проблем со здоровьем, о котором говорила его мать. Также он утверждает, что сотрудники правоохранительных органов относятся к нему хорошо и он уже дает показания по делу об организации им массовых беспорядков в Минске. По словам его отца Дмитрия Протасевича, а также правозащитников из сообщества журналистов, на видео видно, что у Романа сломан нос, правая сторона лица в пудре и речь оппозиционера нехарактерна для него. Это может означать, что как и в случае со Светланой Тихановской, слова видеообращения были сказаны им по принуждению силовиков.
Во-вторых, из открытых источников стало известно, что несколько человек после “проверки” самолета в Минске на наличие взрывного устройства не вылетели в Вильнюс, а остались в Белоруссии. Этот факт говорит о том, что люди, сошедшие с борта, вероятно, являются сотрудниками спецслужб. Кто это был, и к каким спецслужбам они относятся еще предстоит выяснить.
В-третьих, лидеры ЕС призвали европейские авиакомпании прекратить полеты в Беларусь и над ее территорией, а также запретили полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве и использование ими аэропортов союза.
В-четвертых, ЕС заморозило инвестиции в размере 3млрд долларов. Кроме захваченного самолета, европейских лидеров шокировало видео с “признанием” Протасевича, что и послужило причиной отказа ЕС со словами: “помощи не будет, пока республика не станет демократической”.
Президент Белоруссии намерен встретиться с Владимиром Путиным уже в эту пятницу, 28 мая. Скорая встреча может быть связана именно с потерей возможности заполучить деньги ЕС и попытаться получить их в России. Ведь РБ по-прежнему претерпевает кризис и, по словам экспертов, вскоре Лукашенко не сможет платить даже силовикам.
Для Путина, столь неожиданный жест лидера Белоруссии стал приятным сюрпризом. Непредсказуемый Лукашенко, гораздо ярче прочертил “красную линию” для Европы и теперь будет “служить” Кремлю беспрекословно, если не хочет остаться без денег.
В свою очередь, Путин не может допустить преждевременный уход Лукашенко, так как боится, что это станет поводом для протестов внутри России.
Поэтому угон самолета позволит сохранить пост президенту РБ, но не власть внутри страны.
В-четвертых, ЕС заморозило инвестиции в размере 3млрд долларов. Кроме захваченного самолета, европейских лидеров шокировало видео с “признанием” Протасевича, что и послужило причиной отказа ЕС со словами: “помощи не будет, пока республика не станет демократической”.
Президент Белоруссии намерен встретиться с Владимиром Путиным уже в эту пятницу, 28 мая. Скорая встреча может быть связана именно с потерей возможности заполучить деньги ЕС и попытаться получить их в России. Ведь РБ по-прежнему претерпевает кризис и, по словам экспертов, вскоре Лукашенко не сможет платить даже силовикам.
Для Путина, столь неожиданный жест лидера Белоруссии стал приятным сюрпризом. Непредсказуемый Лукашенко, гораздо ярче прочертил “красную линию” для Европы и теперь будет “служить” Кремлю беспрекословно, если не хочет остаться без денег.
В свою очередь, Путин не может допустить преждевременный уход Лукашенко, так как боится, что это станет поводом для протестов внутри России.
Поэтому угон самолета позволит сохранить пост президенту РБ, но не власть внутри страны.
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