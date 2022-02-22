Почему захват самолета Ryanair выгоден Путину

19:05 26 Май Киев, Украина

После шокирующего захвата самолета ирландской авиакомпании президентом Белоруссии Александром Лукашенко был задержан оппозиционер Роман Протасевич. Спустя всего два дня после террористического акта начали появляться подробности произошедшего и политологи заговорили о выгоде России.



Во-первых, появилось видео с “признанием” Протасевича. На нем оппозиционер рассказывает, что не имеет проблем со здоровьем, о котором говорила его мать. Также он утверждает, что сотрудники правоохранительных органов относятся к нему хорошо и он уже дает показания по делу об организации им массовых беспорядков в Минске. По словам его отца Дмитрия Протасевича, а также правозащитников из сообщества журналистов, на видео видно, что у Романа сломан нос, правая сторона лица в пудре и речь оппозиционера нехарактерна для него. Это может означать, что как и в случае со Светланой Тихановской, слова видеообращения были сказаны им по принуждению силовиков.



Во-вторых, из открытых источников стало известно, что несколько человек после “проверки” самолета в Минске на наличие взрывного устройства не вылетели в Вильнюс, а остались в Белоруссии. Этот факт говорит о том, что люди, сошедшие с борта, вероятно, являются сотрудниками спецслужб. Кто это был, и к каким спецслужбам они относятся еще предстоит выяснить.