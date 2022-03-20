Почему Путин не вводит войска в Беларусь

20:55 26 октября Киев, Украина

После выборов в Беларуси, 9-ого августа 2020 года, вспыхнула волна протестов. Эта волна не стихает и до сих пор. Люди недовольны  фальсифицированными выборами и требуют отставку Александра Лукашенко и свободу политзаключенных.

На этом фоне Россия решает “помочь” Беларуси и присоединить к себе, с лозунгом: “Белорусы ущемляют русских. Расея вперед.” Такой сценарий хорошо работает и проверен годами. 

Беларусь входит в состав ОДКБ и является членом СГРБ и тем не менее при вторжении войск России и захвате республики Беларусь, Путин станет утверждать, что на территории этой страны ущемляли этнических русских и ему ничего не оставалось, как прибегнуть к военной эскалации конфликта для их защиты. 

Фото: Белорусский ОМОН задерживал абсолютно всех журналистов непричастных к государственным каналам

Интересно то, что во время начала протестов, Путин и пальцем не пошевелил, чтобы помочь российским журналистам выбраться из тюрем. Дело в том, что белорусский ОМОН задерживал абсолютно всех журналистов непричастных к государственным каналам. Людей, снимавших все происходящее, били, пытали, всячески издевались и морально унижали. И даже такие зверства не сподвигли Путина обратиться к Лукашенко о передаче российских граждан обратно на родину. Но при любом удобном случае, он может сказать, что каких-то несуществующих русских, которые проживают в Беларуси, ущемляют в правах и введет войска для оккупации территории.

Фото: Белорусский ОМОН задерживал абсолютно всех журналистов непричастных к государственным каналам

Так как протесты продолжаются, Лукашенко может попросить помощи у Путина в урегулировании конфликта. Для того чтобы Путин мог ввести войска по договору ОДКБ, на Беларусь должны напасть силы противника другой страны. Так как это не происходит и Лукашенко никак не удается выдумать правдоподобной истории в защиту своих версий, Путин не может по закону ввести свои войска на территорию страны ОДКБ.

Фото: Белорусский ОМОН задерживал абсолютно всех журналистов непричастных к государственным каналам

Также Беларусь является союзным государством для России, что также не дает права Путину вводить войска. Так как белорусы являются союзным народом, а ведь именно они проводят мирные митинги на улицах, а не иностранцы. Это значит, что любое военное урегулирование конфликта со стороны “дружеского” государства может повлечь за собой крупномасштабный конфликт с содействием сил НАТО.

Фото: Белорусский ОМОН задерживал абсолютно всех журналистов непричастных к государственным каналам

Но у Путина свои планы насчет союзников. Ему необходимо захватить Беларусь и сделать частью России. Поэтому, после проведения военных операций “вежливыми людьми”, Путин будет оправдываться, что белорусы предали Россию и начали ущемлять права русских на территории своей страны. Поэтому, было принято решение о защите граждан РФ и захвате территории страны. Конфликт урегулирован. Теперь все справедливо.