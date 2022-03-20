Почему Путин не вводит войска в Беларусь

20:55 26 октября Киев, Украина

После выборов в Беларуси, 9-ого августа 2020 года, вспыхнула волна протестов. Эта волна не стихает и до сих пор. Люди недовольны фальсифицированными выборами и требуют отставку Александра Лукашенко и свободу политзаключенных.

На этом фоне Россия решает “помочь” Беларуси и присоединить к себе, с лозунгом: “Белорусы ущемляют русских. Расея вперед.” Такой сценарий хорошо работает и проверен годами.

Беларусь входит в состав ОДКБ и является членом СГРБ и тем не менее при вторжении войск России и захвате республики Беларусь, Путин станет утверждать, что на территории этой страны ущемляли этнических русских и ему ничего не оставалось, как прибегнуть к военной эскалации конфликта для их защиты.

Интересно то, что во время начала протестов, Путин и пальцем не пошевелил, чтобы помочь российским журналистам выбраться из тюрем. Дело в том, что белорусский ОМОН задерживал абсолютно всех журналистов непричастных к государственным каналам. Людей, снимавших все происходящее, били, пытали, всячески издевались и морально унижали. И даже такие зверства не сподвигли Путина обратиться к Лукашенко о передаче российских граждан обратно на родину. Но при любом удобном случае, он может сказать, что каких-то несуществующих русских, которые проживают в Беларуси, ущемляют в правах и введет войска для оккупации территории.

Так как протесты продолжаются, Лукашенко может попросить помощи у Путина в урегулировании конфликта. Для того чтобы Путин мог ввести войска по договору ОДКБ, на Беларусь должны напасть силы противника другой страны. Так как это не происходит и Лукашенко никак не удается выдумать правдоподобной истории в защиту своих версий, Путин не может по закону ввести свои войска на территорию страны ОДКБ.

Также Беларусь является союзным государством для России, что также не дает права Путину вводить войска. Так как белорусы являются союзным народом, а ведь именно они проводят мирные митинги на улицах, а не иностранцы. Это значит, что любое военное урегулирование конфликта со стороны “дружеского” государства может повлечь за собой крупномасштабный конфликт с содействием сил НАТО.

Но у Путина свои планы насчет союзников. Ему необходимо захватить Беларусь и сделать частью России. Поэтому, после проведения военных операций “вежливыми людьми”, Путин будет оправдываться, что белорусы предали Россию и начали ущемлять права русских на территории своей страны. Поэтому, было принято решение о защите граждан РФ и захвате территории страны. Конфликт урегулирован. Теперь все справедливо.