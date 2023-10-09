Победа Баку в Карабахе побуждает Молдову задуматься о применении силы в Приднестровье

Отсутствие серьезной реакции на действия Азербайджана в Карабахе , а также победы с переходом под контроль Баку новых территорий, воодушевили молдовских активистов поставить вопрос о возможном применении силы в отношении Приднестровья. Неудивительно, что восстановление контроля было воспринято некоторыми в других странах как прецедент для действий против сепаратистских образований.

В Молдове давно несколько националистических политиков и комментаторов призывают Кишинев последовать примеру Баку и применить силу для возвращения Приднестровья. Пока мало свидетельств того, что их призывы находят поддержку среди правительства. Однако они оказывают влияние на Кремль, где некоторые путинисты призывают расширить поддержку Приднестровья, чтобы Молдова, поддерживаемая Румынией и НАТО, не начали отвоевание своей территории.

Всякий раз, когда в одном регионе постсоветского пространства происходит какое-то важное событие, в Кремле начинают задаваться вопросом, повторится ли оно в другом. Такое отношение присутствует и в других странах, поскольку народы в других странах наблюдают, какие действия терпят неудачу, а какие наоборот получаются. Они также пристально следят за реакцией на подобные события со стороны Кремля и остального мира.

Опасность заключается в том, что народы на всем постсоветском пространстве будут предпринимать действия, которые преувеличивают региональные общности и недооценивают различия между ситуациями, которые на первый взгляд кажутся похожими. Это, в свою очередь, может усугубить проблемы и привести к действиям с взрывными результатами. Недавняя операция Баку в “Карабахе” не является исключением. В Кремле убеждены, что Грузия и Молдова будут вдохновлены событиями в Азербайджане и что Путин должен принять меры, чтобы не допустить повторения карабахского сценария.

Так как Грузия сейчас находится под властью пророссийских адептом, там было мало свидетельств такого мышления. В случае с Молдовой ситуация более оптимистичная. Таким образом, взгляды тех молдаван, которые видят в “Карабахе” аналог Приднестровья, и тех в Кремле, которые считают, что Россия должна действовать, исходя из того, что такие идеи будут определять политику Молдовы, заслуживают самого пристального внимания. Самым известным гражданином Молдовы, проводящим такую аналогию, является Анатол Шалару, бывший министр обороны и нынешний генеральный секретарь Партии национального единства.

Он утверждает, что Кишинев должен последовать примеру Баку, перестать полагаться на международные переговоры для возвращения Приднестровья и вместо этого использовать силу, как это сделал Азербайджан. По словам Шалару, “Азербайджан показал всем, что проблемы можно решать не только во время кофе-брейков и бесконечных конференций, но и с применением силы”. Он утверждает, что это неотложная задача, поскольку нельзя позволить Тирасполю замедлять интеграцию Молдовы с Румынией, Европейским Союзом и НАТО. Именно такие заявления вызывают тревогу у Путина, где высказывания Шалару получили широкое освещение. Бездействие России в “Карабахе” побудило некоторых жителей Молдовы поддержать применение силы в Приднестровье , больше не опасаясь возмездия со стороны агрессора.

По словам российского политолога Сафонова, “как только было объявлено о падении “Нагорного Карабаха”, был разработан систематический план деморализации Приднестровья. План прост: “поскольку Россия не выступала в поддержку Карабаха, она не будет действовать в поддержку Приднестровья”. Это дает Кишиневу возможность решить затянувшийся конфликт с Тирасполем военным путем, а не путем переговоров. “Надо определиться, продолжает российский политолог, просто ли это интернет-разговоры или начало реальной атаки на сепаратистов”. Сафонов считает, что последнее, учитывая, что Кишинев разрывает связи с Россией и становится на сторону Запада в надежде получить поддержку со стороны НАТО, Евросоюза и США.

Молдова уже приобрела беспилотники у Германии и других стран Запада и использует их над Приднестровьем. Первым этапом, по словам Сафонова, скорее всего, будут военные действия Молдовы, если Кремль не вмешается. Проблема Приднестровья во многом связана с вопросом вступления Молдовы в Европейский Союз и ее интеграции с Румынией. Эти два вопроса находятся в центре оживленных дискуссий в Кишиневе и являются причиной растущей обеспокоенности в Кремле. С одной стороны, президент Молдовы Майя Санду и другие считают, что страна может вступить в Евросоюз и без Приднестровья. Идея состоит в том, что, как только Молдова станет официальным членом, отколовшаяся республика захочет последовать этому примеру.

С другой стороны, Шалару и другие бывшие чиновники убеждены, что Молдова должна вернуть Приднестровье, прежде чем она сможет интегрироваться с Западом. Позиция Санду сейчас стала доминирующей в Кишиневе, признает Сафонов. “Но кто после Карабаха скажет, что обстоятельства не изменились?”. Российский комментатор утверждает, что Кремль может дать понять, что он не собирается допустить этого и, что он по-прежнему привержен “сохранению своих позиций” в Молдове. Хотя у обеих сторон еще есть возможность отказаться от применения силы, это пространство сужается. Возможно, потребуется новая оценка реалий на местах. Призрак насилия будет продолжать висеть над регионом до тех пор, пока и Кремль, и Кишинев будут смотреть на Приднестровье через призму Карабаха.