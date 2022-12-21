По данным разведки, агрессор готовится к новому “жесту доброй воли”

15:15 21 декабря Киев, Украина

После того, как в конце марта российская группировка войск была практически окружена на Киевском направлении и отступила, стало понятно, что у агрессора не получится одержать победу в войне с Украиной. Ошеломительный прорыв ВСУ на Харьковском направлении и бегство оккупантов из Херсона лишь подтвердили доводы, что Россия не в силах удерживать участки украинской территории, которые они с таким трудом захватили. Следующий разгром Россиян ожидается на Запорожском направлении, в связи с чем уже сейчас наблюдается постепенное оттягивание войск агрессора в сторону Крыма и Донецка.

Важным моментом в войне, который создал паритет сил, стала передача Украине MLRS «HIMARS». Благодаря этим высокоточным мобильным установкам, украинским защитникам удается уничтожать логистические цепочки врага. Конкретно по этой причине, они вынуждены были уйти с правобережной части Херсонской области. Агрессор попросту не мог снабжать свою группировку войск на правом берегу Днепра, так как ВСУ взяли под огневой контроль все переправы.

Теперь, такая же ситуация складывается на Запорожском направлении. Эксперты прогнозируют следующий прорыв ВСУ в сторону Мелитополя и Мариуполя, чтобы получить возможность оттеснить врага на Крымский полуостров с целью дальнейшего замыкания оккупантов в природной ловушке.

Очевидно, российское командование предполагает такой шаг и уже подготавливает линии обороны восточнее линии фронта. В частности, оборонительные сооружения были замечены в селе Березовка Запорожской области, 24 км от города Пологи, где, согласно открытым источникам, дислоцируется 503-й мотострелковый полк ВС РФ и в 43 км от нынешней линии соприкосновения.

Более того, 30 ноября, мэр Мелитополя Иван Федеров сообщил в своем телеграмм-канале о переброске полевого госпиталя оккупантов из Полог в Мариуполь, то есть, более чем за 100 км от линии фронта. «Конечно, можно предположить, что российское командование решило обезопасить, таким образом, раненых и врачей, ведь Пологи находятся в зоне поражения ствольной артиллерии ВСУ, не говоря уже о «HIMARS». Однако, передислокация госпиталя, скорее говорит о том, что агрессор ожидает в скором времени смещение линии фронта значительно восточнее, так как везти раненых 100 км, в большинстве случаев, не совместимо с жизнью», - считают военные аналитики, не называющие своих имен.

Немаловажным событием стал взрыв на Крымском мосту. Учитывая тот факт, что это единственная сухопутная артерия, позволяющая подвозить провизию агрессору на полуостров и снабжать группировку войск на левом берегу Херсонской области, логично предположить, что россияне предпочтут сгруппировать силы обороны как можно ближе к переправе, чтобы защитить ее от ударов «HIMARS».

На данный момент линия обороны российской армии растягивает средства ПВО и не может гарантировать безопасность своему стратегическому объекту.

К слову, у крымских берегов были замечены десантные корабли ВМФ РФ класса «Ропуха» и «Рапира». Наблюдатели полагают, что россияне могут их использовать в качестве альтернативных цепочек снабжения, в том случае, если силы ПВО не справятся и Крымский мост будет полностью непригоден для транспортировки провизии.

Так или иначе, сейчас можно наблюдать за аналогичными Херсонскому бегству агрессора, действиями на Запорожском направлении. Они создают легкие оборонительные сооружения, чтобы прикрыть отступление основной группировки войск на юг и восток, перебрасывают госпитали, руководящий состав, снаряжение, “администрации” к берегам Азовского моря.

В свою очередь, это также говорит о низкой боеспособности мобилизованных, так как их количество не обеспечило ожидаемого Кремлем качества на поле боя. Вскоре можно ожидать нового сообщения от Суровикина и Шойгу о “перегруппировке” войск, после которого, ВСУ смогут начать “закрывать горлышко” Крымского полуострова и оттеснять противника к Донецку.