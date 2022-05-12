Планы Путина на 2021 год

10:16 12 декабря Киев, Украина

Вот и подходит к концу 2020 год, который всем нам запомнится как минимум одним словом. Но не взирая на всемирную пандемию, в некоторых странах были и свои катаклизмы которые нанесли большой ущерб. Однако, если катаклизмы в тех странах принесла природа, то в других странах постарался человек.

Прошедшие выборы в Беларуси, спровоцировавшие митинги, истощенных правлением диктатора граждан, стали толчком для революционных действий в других странах ближнего зарубежья России. Вот только получается, что неспроста в Беларуси образовалась такая ситуация. Под конец своего срока правления, Лукашенко начал активно отвергать интеграцию с Россией, к которой так долго шел Путин. И уже накануне выборов были схвачены вагнеровцы, которые, по словам белорусских СМИ, незаконно проникли на территорию страны, чтобы помешать проведению честных выборов.

Со всеми был проведен допрос и после, наемников отправили на родину на министерском самолете. Стоит отметить, что по заявлению пресс-секретаря ЦРУ, наемники из ЧВК Вагнера, в большей массе своей, остались и обучали силовиков Беларуси, как надо обходиться с пойманными на митингах людьми. Благодаря таким махинациям, Лукашенко сам попросил помощи у Путина. В итоге президент Беларуси принял условия от Путина, принял очередной кредит в $1.5 млрд и вновь стал фаворитом Кремля, пусть и с “осадочком”.

Кризис в нагорном Карабахе спровоцированный в очередной раз между Азербайджаном и Арменией. Из инсайдерских источников становится известно, что те же наемники, которые действовали во время аннексии Крыма и на востоке Украины, совершили акт диверсии, заставив думать, что армянская сторона открыла стрельбу по позициям азербайджанцев. Те в свою очередь, начали контрнаступление. Для чего была развязана эта война не понятно, однако остается неопровержимым тот факт, что выиграла от этого Турция и Россия и в некоторой степени Азербайджан.

Отравление Навального внутри страны так же вызвало большой резонанс и не только в России. Все европейские лидеры поддержали ввод санкций против определенных лиц в Кремле и заморозили проект “Северный поток-2”.

”Вопль” на весь сир о создании российской вакцины. Но о том, что эта вакцина не прошла третьей стадии клинических испытаний, почему то никто не “вопит” и даже не шепчет. Вместо этого, Путин отправляет вакцину, за разработку которой платили частные корпорации, в Венесуэлу, при чем делает это абсолютно бесплатно. В Южной Америке, его соратник Николас Мадуро раздает этот препарат всем желающим в принудительной форме. Вот так и проходит третья стадия клинических испытаний. Николас Мадуро не будет против испытать и “Тополь-М” на территории Венесуэлы, ведь Путин инвестирует миллиарды в его нефть.

Хочется отметить, что далеко не весь список “подвигов”, которые совершил президент РФ. Но то, что он мастер ввести хаос в любую структурированную систему это факт. Судя по тому, как он действовал в 2020 году, в 2021 году он начнет более агрессивную внешнюю политику и начнет присоединять страны ближнего зарубежья часть за частью. Его непомерный аппетит не сможет утолить ничто, кроме новых завоеваний, людских страданий и возвеличивания его личности близким окружением.