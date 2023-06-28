Планам россии по модернизации флота не суждено сбыться

23:59 27 июня Киев, Украина





На протяжении нескольких лет, Путин выделял сотни миллиардов рублей на модернизацию армии и флота. Как показал опыт применения техники в боевых условиях, все, что сумели модернизировать российские военные это собственные оффшорные счета. Поэтому, как минимум три фактора указывают на то, что в нынешних условиях России уже не удастся провести столь необходимую для них модернизацию боевых кораблей.

Во-первых, ключевым вопросом остаются давние проблемы российского судостроения и вытекающие из этого трудности, с которыми Кремль сталкивается при строительстве новых кораблей или переоборудовании существующих. Во-вторых, склонность агрессора к большим кораблям вредит модернизации военно-морских сил, так как требует более основательного подхода, вплоть до перепроектировки всего судна. И, в-третьих, постоянно растущие требования престарелого Путина к российскому военно-морскому флоту для службы в Арктике и противостояния НАТО сделали военно-морские силы слишком рассредоточенными и не дали возможность направить весь потенциал на войну.

Решение любой из этих задач было бы трудным в лучшие времена, но сделать это в военное время практически нереально. Некоторые российские военно-морские планировщики ищут то, что можно было бы назвать обходными путями, включая традиционные “байки”, что “Россия, наконец, в состоянии сделать то, чего она никогда не могла сделать раньше”, а именно, своевременно модернизировать свой военно-морской флот, расширить использование старых систем вооружения советских времен, переименованных и лишь незначительно модифицированных, и даже использование иностранных верфей и возможное приобретение кораблей, принадлежащих другим странам. Ни один из этих подходов, очевидно, не сработает.



Все дело в том, что сталкиваясь с проблемами, кремлевские чиновники по привычке отвечают заявлениями в стиле – “скоро все решим”, но так ничего и не решают. Адмиралы российского флота не исключение. В последние недели эти военные чиновники настаивали на том, что все проблемы прошлого преодолены, что коррупция на верфях якобы покончена, что все деньги, которыми располагает флот, расходуются не зря, что старые корабли будут своевременно переоборудованы, и что новые суда будут спущены на воду до того, как старые отправятся на слом. Однако независимые отчеты, как российских, так и зарубежных аналитиков, оспаривают каждый из этих пунктов и вместо этого показывают, что флот агрессора продолжит страдать от проблем, преследовавших его с конца советских времен. Российский флот играет второстепенную роль после российской армии в продолжающейся войне. Потеря крейсера «Москва», а также регулярные атаки украинских водных беспилотников по Черноморскому флоту противника, вынуждают агрессора размышлять о модернизации кораблей. Очевидно, что этим планам не суждено сбыть в ближайшем будущем.На протяжении нескольких лет, Путин выделял сотни миллиардов рублей на модернизацию армии и флота. Как показал опыт применения техники в боевых условиях, все, что сумели модернизировать российские военные это собственные оффшорные счета. Поэтому, как минимум три фактора указывают на то, что в нынешних условиях России уже не удастся провести столь необходимую для них модернизацию боевых кораблей.Во-первых, ключевым вопросом остаются давние проблемы российского судостроения и вытекающие из этого трудности, с которыми Кремль сталкивается при строительстве новых кораблей или переоборудовании существующих. Во-вторых, склонность агрессора к большим кораблям вредит модернизации военно-морских сил, так как требует более основательного подхода, вплоть до перепроектировки всего судна. И, в-третьих, постоянно растущие требования престарелого Путина к российскому военно-морскому флоту для службы в Арктике и противостояния НАТО сделали военно-морские силы слишком рассредоточенными и не дали возможность направить весь потенциал на войну.Решение любой из этих задач было бы трудным в лучшие времена, но сделать это в военное время практически нереально. Некоторые российские военно-морские планировщики ищут то, что можно было бы назвать обходными путями, включая традиционные “байки”, что “Россия, наконец, в состоянии сделать то, чего она никогда не могла сделать раньше”, а именно, своевременно модернизировать свой военно-морской флот, расширить использование старых систем вооружения советских времен, переименованных и лишь незначительно модифицированных, и даже использование иностранных верфей и возможное приобретение кораблей, принадлежащих другим странам. Ни один из этих подходов, очевидно, не сработает.Все дело в том, что сталкиваясь с проблемами, кремлевские чиновники по привычке отвечают заявлениями в стиле – “скоро все решим”, но так ничего и не решают. Адмиралы российского флота не исключение. В последние недели эти военные чиновники настаивали на том, что все проблемы прошлого преодолены, что коррупция на верфях якобы покончена, что все деньги, которыми располагает флот, расходуются не зря, что старые корабли будут своевременно переоборудованы, и что новые суда будут спущены на воду до того, как старые отправятся на слом. Однако независимые отчеты, как российских, так и зарубежных аналитиков, оспаривают каждый из этих пунктов и вместо этого показывают, что флот агрессора продолжит страдать от проблем, преследовавших его с конца советских времен.



Примечательно, что один российский военный аналитик предложил Кремлю скопировать у Киева модель использования советской модернизированной техники, которую Украина успешно применяет в ходе боевых действий. То, что в России начали предлагать Путину скопировать Киев, явно свидетельствует об отчаянии агрессора и о том, насколько оккупанты погрязли в проблемах, в том числе, в военно-морских силах.



Но еще более показательным свидетельством отчаянных шагов Кремля является готовность агрессора искать помощи за границей. Один из депутатов Госдумы предложил выкупить авианосец, приобретенный Китаем у Украины. Такая сделка маловероятна, но в Кремле уже предприняли два других шага, чтобы получить иностранную помощь для своих кораблестроительных предприятий: оккупанты обратилась к Турции, чтобы им построили сухой док, который может позволить террористам восстановить единственный оставшийся российский авианосец. Кроме того, Путин обратился за помощью к Ирану, чтобы тот занялся ремонтом торгового флота РФ, что может позволить российским властям перенаправить ресурсы в порты, где строятся военные суда. Но так как России было отказано в доступе к большинству других иностранных верфей из-за международных санкций, это скорее проявление отчаяния, чем надежды.



До тех пор, пока Путин находится у власти, Россия не имеет шансов реализовать задуманную модернизацию флота. У террористов попросту нет для этого ничего, кроме, собственно, устаревших кораблей.