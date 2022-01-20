План захвата Беларуси: чего на самом деле хотел Путин

Так откуда же появились претензии к странам, якобы вмешивающимся в выборы и дела Беларуси? По данным независимого журналистского расследования, стало известно, что за несколько дней до выборов, а также продолжительно время после, Лукашенко начал обвинять западные страны и Украину в том, что они начали подбивать людей на восстание. До выборов были переброшены отряды спецслужб стран всего мира для фальсификации выборов. После США отключило интернет по всей стране. А теперь агенты поддерживают и централизуют митинги. Таким образом, Лукашенко настроил против себя весь западный мир.

Во второй части - приманке, необходимо было рассекретить часть группы вагнеровцев и обнародовать эту информацию. Так, народу и западным странам дали бы понять, что Лукашенко против подобных действий со стороны Кремля и Беларусь отныне не поддерживает их сторону. В третьей части, провокации, после оглашения результатов выборов, кремлевские агенты должны были спровоцировать мирные митинги к агрессивным действиям, нарушающим закон Беларуси. После чего Лукашенко попросил бы помощи у Путина, в память о старой дружбе и Путин ввел бы войска на территорию Беларуси. В первой части - внедрение, необходимо было перебросить группу наемников из ЧВК Вагнера для организации недовольства со стороны населения, и для подготовки КГБ и внутренних сил к предстоящим митингам. В это же время, согласно данным СБУ, основным провокатором выступил Путин. По перехваченному разговору стало известно о тайном сговоре Кремля и Лукашенко. Они изначально знали о проигрыше “батьки” и заранее подготовили план действия для обратного исхода. План состоял из 4-х частей: внедрение, приманка, провокация, захват.