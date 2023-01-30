Пиковая нагрузка на ВПК привела к инфляции в россии и упадку производства оружия

13:45 30 января Киев, Украина

«Пока Путин продолжает войну против Украины, в России наблюдается постепенная стагнация экономики. В первую очередь, она связана с гипервложениями в ВПК (военно-промышленный комплекс), силовые структуры и армию. За последние две недели несколько действий демонстрируют, что российская оборонная промышленность сталкивается с постоянными проблемами в связи с увеличением объемов производства вооружений», — заявили эксперты в области экономики.

Ввиду наложенных на Россию санкций, она не в состоянии обеспечивать прежние объемы производства оружия, что были до 24 февраля 2022 года, уверены специалисты в области экономики.

«Это понятно любому человеку, способному критически мыслить и сложить “2+2”», — заявляют они.

Медведев объявил о новой группе кураторов, которые будут отвечать за контроль над производством “приоритетных вооружений” и добавил, что руководителей оборонных заводов привлекут к уголовной ответственности, если они не выполнят обязательств по объемам изготовления вооружений. Кроме того, Путин публично раскритиковал министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова за задержки с выполнением контрактов на военные и гражданские самолеты. Наконец, премьер-министр Мишустин объявил, что все поставки армии РФ, которые были запланированы в 2022 году, должны быть доставлены к концу февраля 2023 года.

«Своими требованиями, кремлевские говорящие головы лишь подчеркнули собственную некомпетентность и необразованность. Усилия по выходу на пиковые мощности в производстве вооружений привели к инфляции “издержки плюс” (когда спрос значительно выше предложения – нехватка сырья ведет к его подорожанию, сокращению и подорожанию конечной продукции) и фактическим убыткам. В попытках “решить” эту проблему, Кремль создал “контрольные группы” и начал увеличивать рабочий день рабочей силе, забирая при этом выходные и отпуска. Видимо Путин считает, что это никак не скажется на качестве выпускаемой продукции и сможет решить дефицит необходимых компонентов в производстве. Это яркий пример того, когда правящая элита в России предпринимает попытки “поработать”. Однако на деле видно, как Кремль приказывает “из воды добыть огонь”. », — пишут украинские аналитики.

По их мнению, единственным видом вооружения, которое продолжает производиться в довоенных объемах является ПВО.

«Не понятно, насколько можно верить словам диктатора, однако он заявил, что “ежегодно Россия производит в 3 раза больше ракет ПВО, чем США”. Если все же принять на веру слова Путина, то речь идет, примерно о 2 тыс. ракет в год, так как американские компании выпускают в среднем 600 – 650 единиц всех типов зенитно-ракетных комплексов. В тоже время это касается как комплексов ПВО типа С-300 или «Панцирь», так и ПЗРК (переносной зенитно-ракетный комплекс). Если брать во внимание “новейшие российские ПВО” С-400, которые, как показала практика, не способны защитить даже сами себя, то их выпускается от 50-и, до нескольких сотен в год. При этом, как и в большинстве случаев, в них используются иностранные компоненты. И если вспомнить, что агрессор использовал ракеты с комплексов С-400 для нанесения ударов по Украине в январе 2023 года, то становится ясно, что c другими типами ракет, крылатыми и баллистическими, в РФ все совсем плохо, если оккупанты используют боеприпасы ПВО для ударов по наземным объектам», — заявляют аналитики.

По их мнению, Россия лишилась безальтернативных западных компонентов, необходимых при создании вооружений и не может увеличить объемы производства в той степени, что необходимы армии.

«В то же время, использование всех имеющихся резервов сырья ведет к неизбежной инфляции в ВПК. Кроме того, требования Кремля ускорить выпуск вооружения чистой воды истерика, а увеличения рабочего дня рабочим - отчаянный шаг, в попытках продемонстрировать свою “способность решать проблемы”. Тех объемов оружия, которые нужны РФ, Иран и другие страны-изгои не способны продать. Поэтому, рассчитывать Путину приходится только на собственный ВПК, который, как показал прошедший год, не только не справляется с выполнением объемов производства, но и не прекращает усиливать стагнацию всей экономики страны», — заявляют эксперты в области экономики.