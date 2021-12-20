Песков заявил о том, что российских военных не было в Донбассе

17:29 29 Ноябрь Киев, Украина

13 октября 2021 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве о том, что Россия должна признать свою ответственность в качестве стороны конфликта в Донбассе, заявил, что российских военных в Украине никогда не было.

“Никаких наших военных подразделений на территории юго-востока Украины не было и нет. Украина в первую очередь должна сама разобраться с положением дел на юго-востоке, а сделать это можно только путем имплементации минского комплекса мер”, - рассказал неизменную версию Кремля Песков.

Комментарии Дмитрия Пескова были переданы Российскому государственному федеральному информационному агентству ТАСС и другим российским СМИ.

С 2014 года подобные официальные заявления периодически звучат из уст президента России и других высокопоставленных официальных представителей РФ. Но эти слова легко опровергаются многочисленными фактами и доказательствами военной агрессии России против Украины. Эта военная агрессия началась с захвата и оккупации украинского Крыма и продолжилась в форме российской оккупации Донбасса под прикрытием террористических группировок так называемых «ДНР» и «ЛНР», которые контролируются российскими военными и спецслужбами.

С 2014 года было проведено множество официальных и журналистских расследований, который доказали присутствие войск РФ на территории Украины. Уже известны личные данные более чем 2,5 тыс. российских военнослужащих из более чем 100 подразделений ВС РФ. Также были зафиксированы 50 видов российского вооружения и техники, которые не могли быть захвачены боевиками у ВСУ, а были тайно доставлены на Донбасс россиянами. Несмотря на то количество фактов, которые уже удалось обнаружить, остается еще масса сведений, фото- и видео фиксаций, рассказов местных жителей, а также самих российских военных об их присутствии и участии в конфликте на востоке Украины, а также во время аннексии Крыма.

Поэтому заявления Российской Федерации на высоком дипломатическом уровне не следует рассматривать как повод для замедления процесса принуждения России к миру. За каждым фальшивым и циничным заявлением российских представителей о войне на востоке Украины скрываются огромные масштабы разрушений, смертей и страданий украинских граждан, за которые Российская Федерация должна нести прямую ответственность. Каждое ложное заявление должно караться санкциями и, как минимум, усилением экономического давления на Российскую Федерацию как страну-агрессора, развязавшую агрессивную войну в Украине, которая угрожает безопасности все Европе.