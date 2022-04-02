Первый в мире спутник 6G был запущен Китаем

14:18 08 ноября Киев, Украина

Никто уже не сомневается в мировом лидировании Китая в области электронных технологий. Как сообщило агентство ВВС, впервые в мире в Китае провели удачный запуск в космос экспериментального спутника сети 6G. Выведенный на орбиту спутник должен продемонстрировать, насколько хорошо работает новейшая технология сети шестого поколения.

Спутник успешно вышел на орбиту вместе с 12 другими аппаратами после запуска ракеты с космодрома Тайюань в провинции Шаньси.

Известно, что экспериментальный аппарат 6G был разработан компанией Chengdu Guoxing Aerospace Science and Technology совместно с Китайским университетом электронных наук и технологий и компанией Beijing MinoSpace Technology.

Технология предполагает использование высокочастотных терагерцевых волн для достижения скорости передачи данных, во много раз превышающей возможную скорость 5G.

Ранее стало известно, что в Китае совершила первый полет новая частная ракета-носитель CERES-1, предназначенная для коммерческого использования. Она доставила один спутник на заданную орбиту.

А 15 сентября Китай впервые успешно запустил ракету-носитель Чанчжэн-11 с морского старта в Желтом море. На орбиту были выведены девять космических аппаратов, относящихся к спутниковой группировке Цзилинь-1 Гаофэнь 03-1.