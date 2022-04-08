Перспективы развития национальной электроэнергетической системы Украины

14:58 09 июля Киев, Украина

Накануне, в эфире программы «Право на власть» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о планах правительства до 2023 года полностью отсоединить энергосистему Украины от объединенной энергетической системы России и Беларуси, после чего интегрировать ее в электрическую сеть Европейского Союза.



В связи с этим мы решили более подробно изучить вопрос о перспективах дальнейшего развития национальной электроэнергетической системы Украины.



Недавно в словаре руководства украинского государства появилась новая англоязычная аббревиатура - Недавно в словаре руководства украинского государства появилась новая англоязычная аббревиатура - ENTSO-E , хотя несколько лет назад о ней мало кто слышал даже в сфере энергетики. Однако в последнее время как в экспертной среде так и среди потребителей энергетических услуг все чаще обсуждается тема интеграции работы Объединенной энергосистемы Украины в энергетическую систему Европы.

ENTSO-E - объединение европейских операторов системы передачи электроэнергии (European Network of Transmission System Operators for Electricity).Эта европейская организация объединяет 43 оператора системы передачи электроэнергии из 36 стран Европы, обеспечивающих передачу электроэнергии магистральными линиями, диспетчерское управление энергосистемой, ее стабильное функционирование и развитие. Организация основана в 2008 году для координации работы энергосистем стран Евросоюза и внедрении, в которых нуждается система. С тех пор она стала площадкой для взаимодействия государств-членов в электроэнергетической сфере для развития общего единого рынка электроэнергетики. Главная цель ENTSO-E - обеспечение оптимального функционирования этого рынка.



Важность этой организации для Украины, а также самого события будущей интеграции энергосистем, которая состоится уже в 2023 году трудно переоценить.



Украинская объединенная энергосистема (ОЭС) проектировалась и создавалась во времена СССР под нужды великой державы с огромным энергопотреблением и неисчерпаемыми ресурсами. Проблемы эффективного энергопотребления, стоимости и экологии отходили на второй план.В условиях плановой экономики понятие конкуренции вообще было неуместным, не способствовало развитию новых технологий. Во времена независимости Украины, получив в наследство энергозатратно производство, правительства, сменяя друг друга, спекулировали на теме низких тарифов и обслуживали интересы олигархических групп, которые паразитировали на энергетике, получая дешевую электроэнергию для собственных предприятий. Следствием стало постепенное исчерпание ресурса оборудования энергосистемы и электростанций, а также формирования зависимости устойчивого функционирования отечественной ОЭС от России, с которой отечественная энергосеть технологически связана.



Это позволило северному соседу создавать как экономический так и политическое давление на Украину.



Лишь после Революции Достоинства, наряду с трансформацией политической власти, произошло и переосмысление стратегического курса Украины в экономической сфере, основу которой составляет Объединенная энергосистема.



28 июня 2017 в Брюсселе оператором украинской системы передачи электрической энергии НЭК «Укрэнерго» подписано Соглашение с ENTSO-E «Об условиях будущего объединения энергосистемы Украины с энергосистемой Континентальной Европы». Сейчас реализация указанного соглашения является одним из приоритетов энергетической стратегии Украины на период до 2035 года, одобренной Распоряжением КМ Украины от 18 августа 2017 № 605-р. Приоритетность интеграции определена также Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, Указом Президента Украины от 8 ноября 2019 № 837 и др.

План мероприятий по интеграции энергосистем Украины с европейской энергетической сетью ENTSO-E предусматривает выполнение со стороны Национальной энергетической компании «Укрэнерго» ряда технических требований по модернизации ОЭС Украины до 2022 года, подтверждение технической готовности энергосистемы со стороны ENTSO-Е, работу энергосистемы в 2022 году в изолированном режиме с отключением от электрических сетей России и Беларуси и полную синхронизацию с Европой в 2023 году. Кроме того, необходима техническая готовность объектов генерации как для прохождения изолированного режима так и для работы в европейской энергосети.Выполнение этих задач всеми участниками электроэнергетического сектора позволит в 2023 году, завершить объединение энергосистем. Таким образом интеграция украинской энергосистемы в европейскую может стать самой быстрой в истории ENTSO-E. К слову, Турции для синхронизации понадобилось десять лет, а срок для стран Балтии составляет восемь лет.



В рамках подготовки к синхронизации НЭК «Укрэнерго» уже выполнило ключевые технологические меры, предусмотренные Соглашением с ENTSO-E:



- в 2019 году проведены испытания энергоблоков тепло- и гидроэлектростанций. Их результаты Проектная группа ENTSO-E Украина признала удовлетворительными для дальнейшего использования в построении общей математической модели энергосистем Украины и ENTSO-E (в настоящее время эту работу выполняет Консорциум ENTSO-E);



- завершается работа по внедрению новых европейских технологических регламентов, предусмотренных соглашением о синхронной зоне ENTSO-E;



- подписаны необходимые для синхронной работы документы с системными операторами-членами ENTSO-E из числа сопредельных с Украиной стран ЕС и приняты меры для возобновления эксплуатации межгосударственных сечений;



- разработаны программы для подготовки перехода ОЭС Украины на работу в изолированном режиме, прохождение которого запланировано на 2022 (результаты работы ОЭС Украины изолированно от энергосистем РФ и Беларуси станет определяющим для ENTSO-E при принятии окончательного решения о синхронизации);



- НЭК «Укрэнерго» подготовлено проект Плана развития системы передачи на 2019-2028 годы и выполнены все условия, необходимые для сертификации компании в качестве независимого оператора системы передачи согласно директивам Третьего энергетического пакета.



В общем, оценивая преимущества для Украины от реализации Соглашения с ENTSO-E, можно сделать вывод, что присоединение украинской энергосистемы к единому энергетическому европейского пространства позволит:



- существенно повысить стабильность работы ОЭС Украины за счет перехода на единые с Европейским Союзом правила регулирования частоты и мощности, расширение доступа к резервам энергетических ресурсов;



- увеличить инвестиционную привлекательность энергетического сектора Украины и открыть европейский рынок для украинских энергетических генерирующих компаний (по расчетам «Укрэнерго», экономический эффект от интеграции может составить 1500000000 евро ежегодно при бюджете проекта около 400 млн евро, треть из которых уже была профинансирована) ;



- открыть доступ европейских производителей электроэнергии и трейдеров к украинскому рынку, что усилит конкуренцию, повлияет на снижение цены электроэнергии для конечного потребителя и увеличит возможности экспорта для отечественных компаний (имплементирована в Украине модель рынка функционирует на равных с европейскими началах и правилах, поэтому выход европейских продавцов электрической энергии на наш рынок может произойти сразу после интеграции энергосистем).



Объединение украинской и европейской энергосистем - важный геополитический и экономический проект, реализация которого позволит Украине не только достичь энергетической независимости, но и защитить национальные интересы государства.

Прекращение параллельной работы энергосистемы Украины с энергетическими системами Беларуси и России становится особенно актуальной задачей в контексте открытой агрессии России против Украины и попыток РФ непосредственно влиять на экономическую ситуацию внутри нашего государства.Поэтому единственной возможной опцией для Украины усматривается синхронизация ОЭС с энергосетью Европы для стабильного функционирования энергорынка, удовлетворения всех потребностей населения и промышленности в электрической энергии.



На сегодня, интеграция украинской энергосистемы к ENTSO-E относится к приоритетным задачам Кабинета Министров Украины, Министерства энергетики, Министерства иностранных дел, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины и НЭК «Укрэнерго». Поэтому надеемся, что координация усилий всех органов власти и европейских партнеров в конце концов приведет к формированию в Украине прозрачного рынка электрической энергии и обеспечит стабильное функционирование энергетической системы страны по европейским стандартам, что станет залогом развития экономики и благосостояния граждан.