Перенаправление российских газовых потоков в Китай не спасет «Газпром»

Надежда Путина на Китай, как на “манну небесную”, страну, которая одна сможет, в случае необходимости, возместить все издержки от потери западного рынка была настолько же наивна и ничтожна, насколько самого Путина можно считать великим геостратегом. После начала вторжения в Украину, российские эксперты, которые ранее только предполагали об агрессивной роли Китая, теперь, с каждым разом убеждаются в этом на практике.
Стоит отметить, что Китай является единым государством, власть в котором принадлежит единому человеку. Эта страна с автократом во главе. Понятно, что при таком сценарии, как внутренняя, так и внешняя политика государства будет строиться в зависимости от настроения и амбиций одного человека. В то время как Запад – всего лишь общепринятое название ряда стран с демократическим строем, ценностями и многовекторным правительством. Вывод из этого можно сделать следующий: в том случае, если бы Китай мог всецело возместить России потери, которые она получила в связи с изгнанием с западных рынков, влиять на Пекин, как, например, на ЕС с помощью углеводородов у Путина не получилось бы, как раз по причине различия политических систем. В случае с противостоянием двух автократических режимов, побеждает тот, кто банально сильнее. А логика автократа проста – либо ты, либо тебя. Поэтому сотрудничества на равноправных условиях между собой у них быть не может.
Стоит отметить, что Китай является единым государством, власть в котором принадлежит единому человеку. Эта страна с автократом во главе. Понятно, что при таком сценарии, как внутренняя, так и внешняя политика государства будет строиться в зависимости от настроения и амбиций одного человека. В то время как Запад – всего лишь общепринятое название ряда стран с демократическим строем, ценностями и многовекторным правительством. Вывод из этого можно сделать следующий: в том случае, если бы Китай мог всецело возместить России потери, которые она получила в связи с изгнанием с западных рынков, влиять на Пекин, как, например, на ЕС с помощью углеводородов у Путина не получилось бы, как раз по причине различия политических систем. В случае с противостоянием двух автократических режимов, побеждает тот, кто банально сильнее. А логика автократа проста – либо ты, либо тебя. Поэтому сотрудничества на равноправных условиях между собой у них быть не может.
Тем не менее, экспорт газа, является важнейшей статьей дохода в российский бюджет, что делает его продажу делом первостепенной важности. В этом случае, поставки природного газа в Китай из “возможности для расширения бизнеса” перетекают в статус “вынужденное решение для спасения экономики страны”. Однако только эта переменная дает понять, кто от кого будет зависеть. К слову, диверсификация китайского рынка энергоресурсов достаточно обширна, чтобы развеять любой намек на зависимость от Кремля за счет поставок природного газа.
Но не это главное. Россия и Китай, так или иначе, придерживаются единого фундаментального внешнеполитического курса, который направлен на противостояние Западу. Поэтому зависимость от КНР в данном случае не была бы столь негативной, в глобальном плане, насколько это описывают некоторые эксперты. Однако, что важнее всего, прибыль от переориентировки на китайский энергетический рынок, просто не сможет конкурировать с Западом. Например, по подсчетам Сергея Вакуленко, сотрудника международных нефтегазовых консалтинговых компаний, а также экс-главы департамента стратегии и инноваций ПАО «Газпромнефти», разница между годовой чистой прибылью от продажи газа в Китай и продажи газа в страны ЕС будет в 2 раз. Кроме того, доход государства с налогов (если не брать во внимание возможное принудительное изъятие Кремлем части прибыли у нефтегазовых компаний) от продажи природного газа в ЕС в среднем равнялся 20 млрд долларов, тогда как в Китай, при условии, что газопровод «Сила Сибири 1» и газопровода «Сила Сибири 2» (после его постройки) будут работать постоянно на пределе своих возможностей, российская казана будет пополняться ежегодно до 4,3 млрд долларов в год. Конечно, это все-таки прибыль и не о каких убытках речь не идет, как привыкли об этом писать многие популисты, тем не менее, такая рента значительно ниже, чем была при торговле с ЕС. Особенно эти цифры выглядят удручающе для Кремля, если вернуться к вопросу о зависимость от Китая. А отсюда же вытекает возможность для Пекина в будущем настоять на пересмотре существующих экспортных договоров.
Однако не только прибыль после переориентировки на китайский энергетический рынок станет для России меньше, но и объемы поставок. Так, если до 2022 года поставки природного газа в ЕС составляли 145 млрд кубометров год, то потенциальных мощностей (после постройки «Сила Сибири 2», на которую может уйти 4-5 лет) для поставок в Китай будет хватать лишь для экспорта 50 млрд кубометров за аналогичный период.
Если предположить, что другие поставщики энергоресурсов Китая в один миг куда-то подеваются, то очевидно, что в будущем объемы поставок газа можно было бы нарастить, путем, например, постройки еще одного или двух газопроводов, дополняя их СПГ (сжиженным природным газом). Вот только КНР, как и другие страны с развитой экономикой, планирует отказаться от использования сгораемых видов топлива. Конечно, согласно принятым планам, ЕС должен прийти к нулевому выбросу углеродного следа уже к 2030 году, в то время как Китай планирует завершить переход на ВИЭ (Возобновляемые источники энергии) к 2040 году. При этом велика вероятность, что Пекин может скорректировать сроки, но не планы. Поэтому продажа природного газа в КНР позволит Кремлю получать те доходы, которые помогли бы стране начать разрабатывать альтернативные статьи экспорта взамен углеводородным продажам. Но это при условии, что в России было бы адекватное правительство, без Путина во главе и без путинизма в голове.
Так или иначе, нефтегазовая эпоха заканчивается не только для РФ, но и для остальных поставщиков углеводородов. Уже не первый год ОАЭ сокращают долю экспорта от продажи нефти, и в 2021 году она составил всего 24,5% ВВП, тогда как еще 30 лет назад занимала более половины экспортных доходов страны. Россия же, со своими “традиционными ценностям”, с подачи своего “традиционного” деда так и не захотела избавиться от своего углеводородного “проклятия”. Вместо этого Кремль судорожно ищет новые рынки сбыта, взамен утраченным старым, но не только, чтобы получать доход, но и для того, чтобы поставить импортера в зависимость от себя. Определенно точно Китай не станет тем государством, которое пойдет на поводу у России за счет покупки природного газа, но сделает все, чтобы поставить РФ в позу, из которой ЕС выбрался после того, как Путин не смог поставить в нее Украину.
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