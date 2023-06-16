Перенаправление российских газовых потоков в Китай не спасет «Газпром»

Тем не менее, экспорт газа, является важнейшей статьей дохода в российский бюджет, что делает его продажу делом первостепенной важности. В этом случае, поставки природного газа в Китай из “возможности для расширения бизнеса” перетекают в статус “вынужденное решение для спасения экономики страны”. Однако только эта переменная дает понять, кто от кого будет зависеть. К слову, диверсификация китайского рынка энергоресурсов достаточно обширна, чтобы развеять любой намек на зависимость от Кремля за счет поставок природного газа.