Переговоры в Гомеле:предварительный анализ ситуации

19:13 27 Февраль Киев, Украина

Получены прогнозы переговоров, которые сейчас проходят в Гомеле.

Переговоры, которые начались сейчас на погранпереходе между Белоруссией и Украиной, несколько парадоксальным образом нужны в первую очередь России. Причем с реальным результатом, позволяющим если не объявить о победе, то хотя бы сохранить лицо. Единственный внятный результат — это признание Киевом ДНР-ЛНР по границам областей. Идеально — еще и Крым. Но на такие условия при текущем положении дел и очевидных трендах никто не пойдет, поэтому Крым, вероятно, отложат на когда-нибудь потом.

Программа-минимум этих переговоров — временное прекращение огня. И опять-таки оно требуется в первую очередь Кремлю. Нужно подтянуть силы, подвезти топливо, банально накормить солдат. Для Киева тоже требуется время, но оно сейчас для него некритично — у очаговой обороны есть свои преимущества. Всё уже на месте.

При этом уже понятно, что российские войска не могут решить стратегическую задачу по овладению Левобережьем. Их для этого просто мало. С задачей взятия городов при очаговой обороне, состоящей из местных, прекрасно знающих местность, без тотального разрушения справиться крайне проблематично. И опять-таки, это время. Большое время. И ресурсы — тяжелое вооружение, авиация, техника и люди.

Через несколько дней всё это буквально зависнет. Зеленский, конечно, не военный, но у него есть те, кто может ему обрисовать общую ситуацию. Поэтому, скорее всего, на капитуляцию он не пойдет. Да и зачем.

Просчет российского командования уже налицо — оно могло расширить территорию ДНР-ЛНР, ограничившись этой локальной задачей. Потери вряд ли были бы меньше, но был бы результат и переговорная позиция. Сейчас, кроме угрозы ядерного удара, на стол класть нечего. Но генералы посчитали себя умнее противника и разбросали свои небольшие силы на сотни километров. Не решив ни одной задачи, которую можно было бы зафиксировать.

В общем, переговоры на условиях ультиматума при таких обстоятельствах вряд ли будут успешными. Может, конечно, есть какие-то привходящие обстоятельства, которые не видны, но то, что, очевидно, позволяет предположить, что они не завершатся чем-то серьёзным.