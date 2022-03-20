Переговоры Байдена и Си Цзьиньпина: лидеры двух стран договорились о безопасности

12:48 19 марта Киев, Украина

Вчера, 18 марта 2022 года состоялся телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и председателем Китайской народной республики Си Цзьиньпином.

Разговор двух лидеров длился более двух часов. Очевидно, что диалог был не только конструктивный, но и напряженный, ведь две страны олицетворяют собой два противоборствующих мировых лагеря современности.

После начала войны в Украине, КНР долгое время сохранял нейтральную позицию, таким образом, оказывая молчаливую поддержку России. Поэтому США стремились повлиять на Китай путем диалога через посредников, чтобы Пекин отказался поддерживать рашистов.

Переломным моментом в политической баталии стало известие, о запросе оккупантами помощи у китайской стороны. После этого, акции частных и государственных компаний стремительно упали всего за сутки. Также Байден пообещал “серьезные последствия”, если Китай все же откликнется на запрос РФ.

В связи с эскалацией и без того трудных отношений Пекина и Вашингтона, американский президент лично связался с Си Цзьиньпином. Как утверждают СМИ, разговор касался не только Украины, но и общей мировой безопасности, угрозу которой создает страна-агрессор. Вероятно, Байден аргументировал отказ Китая поддерживать “президента” России экономическими потерями для КНР. Стоит отметить, что экономические санкции для Пекина со стороны Запада не являются основной угрозой. Война напрямую усложняет международную торговлю Китая с Европой и, возможно, с США.

Очевидно, что экономические потери сыграли основополагающую роль в решении КНР, которое было озвучено после разговора.

“Пекин всегда поддерживал соблюдение международного права, устава ООН и путь к совместной устойчивой концепции безопасности. Мы выступаем за решения конфликта мирным, дипломатическим путем”, - заявил Си Цзиньпин, после окончания диалога с Байденом. Он также добавил, что “война невыгодна никому”, подразумевая, в первую очередь, собственные торговые отношения.

Очевидно, что Китай не намерен помогать рашистам, так как это определенно продлит военные действия в Украине и дискредитирует слова китайского лидера. Несмотря на это, европейские СМИ после совместного разговора Байдена и Цзиньпина заявили, что у них есть “большие подозрения в оказании военной помощи России Китаем”. Единственной выгодой в этом случае, станет увеличение сроков войны и еще большее истощение Запада. При этом Китай лишится нескольких процентов ВВП, усугубит отношения с США, а перспектива получить заветные восточные земли разваливающегося государства-агрессора станут более туманны.

В любом случае последнее слово останется за КНР и от того, каким оно будет, зависит дальнейшая судьба не только Китая, но и дальнейшее мироустройство на ближайший десяток лет. На данный момент определенно можно сказать одно, Пекин, опираясь на логику, с большой долей вероятности не должен оказывать военную помощь оккупантам.