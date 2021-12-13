Пентагон подтвердил сокращение контингента в Афганистане

12:49 07 Август Киев, Украина

400;">США планирует сократить военное присутствие на территории Афганистана. Это связано с мирными переговорами, которые ведутся на территории страны.

Эту информацию раскрыл официальный представитель Минобороны США Джонатан Хоффман. Он подчеркнул, что о сокращении войск будет объявлено "в надлежащее время".

Министерство обороны США надеется, что мирные переговоры в Афганистане завершатся, а также будут выполнены условия, которые позволят вывести дислоцированные в исламской республике войска НАТО в соответствии с указаниями Белого дома. Об этом сообщил в четверг на брифинге для журналистов официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

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Он не стал подтверждать слова президента Дональда Трампа о выводе нескольких тысяч американских военнослужащих из Афганистана к всеобщим выборам, которые пройдут в США 3 ноября. "Я не собираюсь обсуждать указы и распоряжения, которые [ранее] были даны", - ответил он на просьбу прокомментировать слова главнокомандующего. Хоффман подчеркнул, что о сокращении войск будет объявлено "в надлежащее время". "Я ничего не могу сказать о сроках [вывода войск]", - добавил представитель оборонного ведомства. По его словам, Пентагон "оптимистично настроен по поводу того, что [нынешняя ситуация в Афганистане] может привести к межафганскому диалогу, который содействует мирному процессу", что в свою очередь создаст условия для вывода войск.

Ранее глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты намерены скоро сократить численность воинского контингента в Афганистане до 4 тыс. человек. Он подчеркнул, что в Афганистане в день выборов в США, возможно, будут находиться от 4 тыс. до 5 тыс. американских военнослужащих.