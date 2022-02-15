Пентагон намерен в корне модернизировать военный флот США

14:37 26 Сентябрь Киев, Украина

Как стало известно, Пентагон намерен в ближайшее время провести радикальные изменения военно-морских сил США. Упор ставится на уменьшение количества крупных авианосцев и в то же время увеличение наземных и беспилотных кораблей. Как сообщило издание Defence News со ссылкой на документы ведомства, иинистерство обороны США планирует увеличить количество военно-морских судов до 530.

Согласно Исследованию о военно-морских силах будущего, на которое ссылается издание, американский флот должен стать легче, с большим количеством наземных боевых кораблей и меньшим числом авианосцев. В ВМС появятся новые беспилотные корабли, подводные лодки, а также расширенная логистическая сеть.

На укрупнение военного флота ранее намекал также и министр обороны США Марк Эспер.

"Это будет сбалансированная сила, состоящая из более 350 кораблей – пилотируемых и беспилотных – которую построят в соответствующие сроки и с учетом бюджета", - приводит его слова издание.

Эспер также добавил, что нужно построить такие корабли, которые будут управляться человеком, но могут быть и полностью автономными в зависимости от сценариев боевых действий.

Напомним, минувшим летом ВМС США провели учения в Черном море. Учения проходили в международных водах и международном воздушном пространстве.