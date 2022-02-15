Пентагон намерен в корне модернизировать военный флот США

Как стало известно, Пентагон намерен в ближайшее время провести радикальные изменения военно-морских сил США. Упор ставится на уменьшение количества крупных авианосцев и в то же время увеличение наземных и беспилотных кораблей. Как сообщило издание Defence News со ссылкой на документы ведомства, иинистерство обороны США планирует увеличить количество военно-морских судов до 530.
Согласно Исследованию о военно-морских силах будущего, на которое ссылается издание, американский флот должен стать легче, с большим количеством наземных боевых кораблей и меньшим числом авианосцев. В ВМС появятся новые беспилотные корабли, подводные лодки, а также расширенная логистическая сеть.
На укрупнение военного флота ранее намекал также и министр обороны США Марк Эспер.
Эспер также добавил, что нужно построить такие корабли, которые будут управляться человеком, но могут быть и полностью автономными в зависимости от сценариев боевых действий.
Напомним, минувшим летом ВМС США провели учения в Черном море. Учения проходили в международных водах и международном воздушном пространстве.
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