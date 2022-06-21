Патриотизм или коррупция: в россии для школ закупят государственную символику

09:46 21 июня Киев, Украина

«Пока российская армия терпит медленное, но уверенное поражение в Украине, в россии придумывают новые схемы по разворовыванию госбюджета, используя идет патриотизма», - заявляют политологи.

В кремле решили массово закупить флаги для школ. Украинские аналитики посчитали выделенные средства слишком большими. «Сумма подозрительно велика для этих целей», - сообщают они.

Премьер-министр рф Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении на это дело 970 млн рублей. Если учесть, что на пропаганду из госбюджета с 2021 года ежемесячно выделяется почти 9 млрд рублей, то сумма в 970 млн может показаться не такой уж и большой. Тем более что российскую атрибутику получат 11 тыс. школ из 40 тыс. имеющихся.

«В тоже время, если взглянуть немного детальней, то даже на первый взгляд закупка государственной символики за такие деньги выглядит весьма подозрительно. Можно предположить, что кремль “очень ценит” подрастающее поколение и хочет дать “все лучшее детям”. Тогда цена за 9-и метровый флагшток будет равняться – до 23 640 рублей, флага с изображением герба (при рекомендуемом размере школьного флага для уличного флагштока) – до 840 рублей. При несложном подсчете, получается, что одной школе необходимо максимум 24 480 рублей для обновления государственного флага. При этом у многих российских школ уже есть свои флагштоки и флаги, так как это требует законодательство. Если разделить выделенные 970 млн рублей на 11 тыс. школ, то выходит, что в госбюджете рассчитывают потратить 88 181 рубль на каждое учебное заведение. Разница со стоимость. Флага – 63 701 рубль», пишут украинские экономисты.

Политологи же уверены, что часть выделенных денег исчезнет из бюджета.

«Как и говорили пропагандисты – “санкции, это время возможностей”. Вот так российские чиновники используют это время. Не удивительно, если в школах с родителей будут требовать деньги на покупку госсимволики, ссылаясь на коррумпированное правительство, из-за которого “учебное заведение не получило свой флаг и флагшток”. И это в то время, когда российские солдаты в Украине впроголодь пытаются наловить собак на ужин, так как просроченные сухпайки и те закончились. Что уж тут говорить за обмундирование советских времен, которое многие должны покупать самостоятельно, чтобы не умереть еще до попадания под огонь ВСУ», - пишут украинские политологи.