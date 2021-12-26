Партия «Зеленых» выступила с требованиями поддержать Украину на Донбассе

Немецкая партия «Зеленых» призвала главу Германии Ангелу Меркель начать действовать более жестко в отношении России и ее попытках обострить ситуацию на Донбассе. Они настаивают, чтобы Меркель созвала «нормандскую четверку» и провела встречу на наивысшем уровне.
Обращение «Зеленых» есть на официальном сайте Бундестага. Они ссылаются на отчеты миссии ОБСЕ, которая постоянно фиксирует нарушения со стороны боевиков самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также передислокацию войск России.
"Последний отчет наблюдательной миссии ОБСЕ иллюстрирует печальную истину: договоренность о прекращении огня на Донбассе существует только на бумаге. Движение российских войск на границе и в Украине вызывает беспокойство и является недопустимыми. Россия буквально приставила Украине к груди пистолет и шантажирует своего соседа военной эскалацией", - заявили Мануэль Сарразин, представитель партии по восточноевропейской политике и Омид Нурипур, представитель по вопросам внешней политики.
Обращение «Зеленых» есть на официальном сайте Бундестага. Они ссылаются на отчеты миссии ОБСЕ, которая постоянно фиксирует нарушения со стороны боевиков самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также передислокацию войск России.
"Последний отчет наблюдательной миссии ОБСЕ иллюстрирует печальную истину: договоренность о прекращении огня на Донбассе существует только на бумаге. Движение российских войск на границе и в Украине вызывает беспокойство и является недопустимыми. Россия буквально приставила Украине к груди пистолет и шантажирует своего соседа военной эскалацией", - заявили Мануэль Сарразин, представитель партии по восточноевропейской политике и Омид Нурипур, представитель по вопросам внешней политики.
Партия «Зеленых» настаивает, чтобы Германия поддержала Украину в ее попытках решить конфликт дипломатическим путем: "Призывы в равной степени к обеим сторонам к деэскалации, как это делает правительство Германии, практически циничны, и, прежде всего, играют на руку российской пропаганде. Вместо этого, нам сейчас нужен четкий сигнал Кремлю, что дальнейшая эскалация также приведет к дальнейшим санкциям".
Правящая партия Германии уже публично осудила переброску войск России, назвав ее очень опасной. Также «Зеленые» настаивают на проведении встречи нормандской четверки, на которой необходимо дать понять России, что нарушение международного права с ее стороны не останется без последствий.
Правящая партия Германии уже публично осудила переброску войск России, назвав ее очень опасной. Также «Зеленые» настаивают на проведении встречи нормандской четверки, на которой необходимо дать понять России, что нарушение международного права с ее стороны не останется без последствий.
В свою очередь, Кремль призывает Украину и страны НАТО прекратить русофобскую истерику: "Призываем Украину и страны НАТО прекратить доходящую до истерики русофобскую пропагандистскую кампанию, остановить военные приготовления и нагнетание напряженности в Донбассе и воздерживаться от действий, способных привести к дестабилизации ситуации на востоке Украины".
Россия по-прежнему ведет пропаганду и обвиняет Украину в нарушении режима прекращения огня на Донбассе. Также, МИД РФ предостерегает Киев, что если Украина продолжит стягивать войска к своим восточным и южным границам, это может привести к эскалации конфликта.
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