Партия «Зеленых» выступила с требованиями поддержать Украину на Донбассе

20:22 19 Апрель Киев, Украина

Зеленых » призвала главу Германии Ангелу Меркель начать действовать более жестко в отношении России и ее попытках обострить ситуацию на Они настаивают, чтобы Меркель созвала «нормандскую четверку » и провела встречу на наивысшем уровне.



Обращение « Зеленых » есть на официальном сайте Бундестага. Они ссылаются на отчеты миссии ОБСЕ, которая постоянно фиксирует нарушения со стороны боевиков самопровозглашенных ДНР и ЛНР , а также передислокацию войск России.

" Последний отчет наблюдательной миссии ОБСЕ иллюстрирует печальную истину: договоренность о прекращении огня на Донбассе существует только на бумаге. Движение российских войск на границе и в Украине вызывает беспокойство и является недопустимыми. Россия буквально приставила Украине к груди пистолет и шантажирует своего соседа военной эскалацией " , - заявили Мануэль Сарразин, представитель партии по восточноевропейской политике и Омид Нурипур, представитель по вопросам внешней политики . Немецкая партия «» призваланачать действовать болеев отношениипопытках обострить ситуацию на Донбассе настаивают, чтобы Меркель созвала «нормандскую» и провела встречу на наивысшем уровне.Обращение «» есть на официальном сайте Бундестага.ссылаются намиссии ОБСЕ, которая постоянно фиксирует нарушения со стороны боевиковДНР и, а также передислокацию войск России.Последнийнаблюдательной миссии ОБСЕ иллюстрирует печальную истину:о прекращении огня на Донбассе существует только на бумаге. Движение российских войск на границе и в Украине вызывает беспокойство и является недопустимыми. Россия буквально приставила Украине к груди пистолет и шантажирует своего соседа военной эскалациейзаявили Мануэль Сарразин, представитель партии по восточноевропейской политике и Омид Нурипур, представитель по вопросам внешней

Партия « Зеленых » настаивает, чтобы Германия поддержала Украину в ее попытках решить конфликт дипломатическим путем : " Призывы в равной степени к обеим сторонам к деэскалации, как это делает правительство Германии, практически циничны, и, прежде всего, играют на руку российской пропаганде. Вместо этого, нам сейчас нужен четкий сигнал Кремлю, что дальнейшая эскалация также приведет к дальнейшим санкциям " .



Правящая партия Германии уже публично осудила переброску войск России , назвав ее очень опасной. Также « Зеленые » настаивают на проведении встречи нормандской четверки , на которой необходимо дать понять России , что нарушение международного права с ее стороны не останется без последствий.

В свою очередь, Кремль призывает Украину и страны НАТО прекратить русофобскую истерику: " Призываем Украину и страны НАТО прекратить доходящую до истерики русофобскую пропагандистскую кампанию, остановить военные приготовления и нагнетание напряженности в Донбассе и воздерживаться от действий, способных привести к дестабилизации ситуации на востоке Украины ".