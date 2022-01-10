Падение уровня жизни россиян – основной тренд экономики Кремля

19:05 28 Август Киев, Украина

Одним из первых экономических трендов России можно назвать то, что люди наелись пустых обещаний. Настолько красиво и нагло врать всему обществу, народу, а потом отменить все свои обещания могли только в России. Путин и его соратники обещали бороться с бедностью, повысить производительность труда, ускорить темпы роста российской экономики, а главное: решать проблемы затяжного падения уровня жизни народа, поднять пенсии, пособия, стипендии, заработные платы, реальные доходы населения. По факту же пришли в очередной раз к власти и ударными темпами провели целую волну антисоциальных реформ.

Поэтому следующим трендом можно выделить — продолжение курса на обескровливание экономики, дойку населения, опустошение карманов россиян, что абсолютно не совпадает с той красивой картинкой, которую люди видели по телевизору. Включаем зомбоящик, где выступает Дмитрий Медведев и говорит, что, оказывается, у него с экономикой все в порядке. Мы понимаем, что в экономике Медведева, Путина, Сечина, Миллера, Чубайса, Грефа, Тимченко, Ротенбергов реально все в порядке. Можно даже не сомневаться, что у них не было кризиса, нет затягивания поясов, падения уровня жизни населения, безработицы, но у остальных россиян ситуация с экономикой совсем другая.

Третий экономический тренд — продолжающееся падение уровня и качества жизни населения, продолжающийся рост бедности и нищеты. По данным последнего крупного социологического опроса оказалось, что каждый третий россиянин не может купить себе сезонную пару обуви, так как на это просто нет денег. Оказалось, что у 62 процентов россиян вообще нет сбережений, они живут от получки до получки, от пенсии до пенсии, не имея возможности отложить на черный день, потому что все деньги уходят на продукты, «коммуналку», медикаменты и проезд. И самое «ужасно прекрасное», что сегодня 26 процентов всех детей (каждый четвертый ребенок в России) живут в нищих семьях, где доходы членов ниже прожиточного минимума. Значит, каждый четвертый ребенок в России — нищий. В сельской местности таковых 46 процентов. Если мы говорим про многодетные семьи, где больше трех детей, так их там 52 процента. Это приговор.

Поэтому главным трендом экономики России есть бесконечно продолжающееся обнищание населения на фоне абсолютно победоносных радостных заявлений властей, которые продолжают говорить про какие-то непонятные золотые горы. Обещают вставание колен, а по факту делают все наоборот.