Озеро Старое… Есть ли свет в конце туннеля?!

12:09 17 Март Киев, Украина





Озеро Старое, или Тузла как его еще привыкли называть местные крымчане – одно из них. Располагаясь недалеко от Перекопского перешейка Крымского полуострова вблизи городка Красноперекопск, оно стало в некотором роде визитной карточкой Северного Крыма, ведь имеет очень древнюю историю, тесно связанную именно с солью. Крым… Один из красивейших полуостровов на нашей планете… Иногда он кажется каким-то параллельным миром. Своеобразный неповторимый климат, удивительные природные ландшафты… уникальные природные соленые озера, аналогов которым нет нигде в мире… Некоторые из них своим химическим составом и полезными минералами богаче и ценнее вод Мертвого моря.Озеро Старое, или Тузла как его еще привыкли называть местные крымчане – одно из них. Располагаясь недалеко от Перекопского перешейка Крымского полуострова вблизи городка Красноперекопск, оно стало в некотором роде визитной карточкой Северного Крыма, ведь имеет очень древнюю историю, тесно связанную именно с солью.

Белое золото – т.е. соль, без которой невозможна жизнь, здесь добывали еще скифы, сарматы, хазары, гунны, авары, греки, генуэзцы, венецианцы и другие народы, хозяйничавшие в разное время на территории Северного Крыма. Соль, добытая в здешних местах, считалась лучшей в Европе. Поэтому и проложен был сюда знаменитый Чумацкий шлях, а повозки, груженные белыми соляными кристаллами, сотнями следовали на север. В 19 веке крымская соль из озера Старое составляла почти 40% всей добытой на территории Российской империи. А еще соль этого уникального озера активно используется в химической промышленности, в фармакологии, медицине, так как имеет бесценный лечебный состав. Поскольку по химическому составу вода в озере очень соленая, шанс порыбачить в его заводях равен нулю. Зато берега Старого озера могут похвастаться богатством фауны и огромным количеством пернатых, в том числе красно книжных, которые прилетают сюда на гнездования.

Такая идиллия вокруг озера существовала еще не так давно, и могла бы оставаться такой и дальше, если бы крымскими властями в лице так называемого министра промышленной политики Александра Трояна не пришла в голову идея вывести озеро Старое из перечня объектов государственного водного реестра оккупированного Россией Крыма, а значит лишить его всяческой защиты, и передать местному крымскому предприятию «Перекопский бромный завод» (ОАО «Бром», г.Красноперекопск), специализирующемуся на производстве химических веществ, в частности, бромистых соединений.



Производственные мощности этого завода находятся в непосредственной близости возле озера Старое и уже не первый год сбрасывают в водоем продукты своей переработки и химические отходы, препятствуя его природному восстановлению, нарушая баланс местной экосистемы. Кроме этого, завод бесконтрольно осуществляет забор природных богатств озера для химической, фармацевтической и резинотехнической промышленности, чем наносится непоправимый вред окружающей среде.

Также характерной особенностью этого озера есть то, что оно подземными водами сообщается с Причерноморским артезианским бассейном, который пролегает на территории Крымского полуострова, материковой Украины от низовья Дуная до понизовью Днепра, охватывая Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Запорожскую области, а также часть соседней Молдовы и Румынии. И сбрасывая в озеро отходы химической промышленности, в частности, бромных соединений, очень вредных как для самого человека, так и для флоры и фауны, «Перекопский бромный завод» фактически запускает программу уничтожения не только местного населения – красноперекопчан, но и всего региона. Ведь употребление перенасыщенной бромом воды приводит к смерти, долгой и мучительной.



Вот и хочется задать вопрос так называемому министру промышленной политики Крыма Александру Трояну и таким, как он, хотели бы себе и своим детям такое будущее?!