Отравление Навального так и не начали расследовать

16:53 02 ноября Киев, Украина

Отравление Алексея Навального 20 августа 2020 года так и не начали расследовать. Сторонники оппозиционера убеждены, что это дело рук Кремля и приказ был отдан самим Путиным.

В немецкой больнице Шарите, которая находится в Берлине и куда доставили политика, врачи обнаружили следы яда из группы “Новичок”. Этот яд изобрели в СССР в конце 70-ых годов ХХ столетия. Далее он стал военным химическим оружием и стоял на вооружении у сотрудников контрразведки. Для того чтобы его использовать отбирали людей и обучали их обращению с этим ядом.

До 2019 года он по-прежнему стоял на вооружении российских спецслужб, а после был внесен в список ОЗХО. Остатки ликвидированы, но рецепт и люди, умеющие им пользоваться, остались.

Следовательно, у оппозиционеров и соратников Навального есть все основания полагать, что их лидера отравил Путин. Президент, в свою очередь, сильно возмущен заявлением Алексея и обвиняет его в клевете по отношению к себе. На главу фонда по борьбе с коррупцией возбудили уголовное дело по факту оскорбления ветерана ВОВ.

Тем не менее российские власти старались скрыть это дело и придавать всемирной огласке. С чего такое таинство? Кремль утверждает, что это внутренние разборки политика и кого-то еще и не стоит уделять подобным вещам столь пристальное внимание. Путин заверил возмутившихся европейцев, что они сами найдут виновных и покарают их. Однако на сегодняшний день уголовное дело по факту покушение на убийство так и не было возбуждено. Все идет к тому, чтобы об отравлении попросту забыли. Видимо, раньше такая схема могла сработать, но не сейчас.

Благодаря тому, что Алексея переправили в больницу Шарите и немецкие врачи установили причину отравления, мировое сообщество успело соответственно отреагировать на произошедшее и наложить очередной ряд санкций на правительство России. Также был приостановлено строительство “Северного потока-2”, которое может быть и вовсе прекращено.

Возможно, отравления Навального можно было принять как чрезвычайное стечение обстоятельств и поверить словам Путина о невиновности Кремля, но дело в том, что оппозиционер является по меньшей мере третьим человеком кто был отравлен “Новичком” и уже вторым по счету, кто оказывается в больнице Шарите с таким диагнозом.

Печально известная ситуация семьи Скрипаль показывает, как Путин расправляется со своими бывшими сотрудниками. Ник Бейли, полицейский, который первым осматривал дом Скрипалей, также попал под воздействие отравляющего вещества.

"Также в Берлинскую больницу Шарите был доставлен лидер группы Pussy Riot Петр Верзилов. Он расследовал убийство 3-х российских журналистов, за что и поплатился. По заключению врачей" – также был отравлен.

Такие дела невозможно более скрывать и при помощи современных технологий весь мир будет знать обо всех преступлениях Кремля – политических, экономических и военных.