Отравление Навального так и не начали расследовать

16:53 02 ноября Киев, Украина

Отравление Алексея Навального 20 августа 2020 года так и не начали расследовать. Сторонники оппозиционера убеждены, что это дело рук Кремля и приказ был отдан самим Путиным.

В немецкой больнице Шарите, которая находится в Берлине и куда доставили политика, врачи обнаружили следы яда из группы Новичок. Этот яд изобрели в СССР в конце 70-ых годов ХХ столетия. Далее он стал военным химическим оружием и стоял на вооружении у сотрудников контрразведки. Для того чтобы его использовать отбирали людей и обучали их обращению с этим ядом.

До 2019 года он по-прежнему стоял на вооружении российских спецслужб, а после был внесен в список ОЗХО. Остатки ликвидированы, но рецепт и люди, умеющие им пользоваться, остались.

Фото: Россия полностью игнорирует требования расследовать отравление Навального, так как в стране нет ни одной улики

Следовательно, у оппозиционеров и соратников Навального есть все основания полагать, что их лидера отравил Путин. Президент, в свою очередь, сильно возмущен заявлением Алексея и обвиняет его в клевете по отношению к себе. На главу фонда по борьбе с коррупцией возбудили уголовное дело по факту оскорбления ветерана ВОВ.

Тем не менее российские власти старались скрыть это дело и придавать всемирной огласке. С чего такое таинство? Кремль утверждает, что это внутренние разборки политика и кого-то еще и не стоит уделять подобным вещам столь пристальное внимание. Путин заверил возмутившихся европейцев, что они сами найдут виновных и покарают их. Однако на сегодняшний день уголовное дело по факту покушение на убийство так и не было возбуждено. Все идет к тому, чтобы об отравлении попросту забыли. Видимо, раньше такая схема могла сработать, но не сейчас.

 Фото: Россия полностью игнорирует требования расследовать отравление Навального, так как в стране нет ни одной улики

Благодаря тому, что Алексея переправили в больницу Шарите и немецкие врачи установили причину отравления, мировое сообщество успело соответственно отреагировать на произошедшее и наложить очередной ряд санкций на правительство России. Также был приостановлено строительство Северного потока-2”, которое может быть и вовсе прекращено.

 Возможно, отравления Навального можно было принять как чрезвычайное стечение обстоятельств и поверить словам Путина о невиновности Кремля, но дело в том, что оппозиционер является по меньшей мере третьим человеком кто был отравлен Новичком и уже вторым по счету, кто оказывается в больнице Шарите с таким диагнозом.

Фото: Россия полностью игнорирует требования расследовать отравление Навального, так как в стране нет ни одной улики

Печально известная ситуация семьи Скрипаль показывает, как Путин расправляется со своими бывшими сотрудниками. Ник Бейли, полицейский, который первым осматривал дом Скрипалей, также попал под воздействие отравляющего вещества.

"Также в Берлинскую больницу Шарите был доставлен лидер группы Pussy Riot Петр Верзилов. Он расследовал убийство 3-х российских журналистов, за что и поплатился. По заключению врачей" – также был отравлен.

Фото: Россия полностью игнорирует требования расследовать отравление Навального, так как в стране нет ни одной улики

Такие дела невозможно более скрывать и при помощи современных технологий весь мир будет знать обо всех преступлениях Кремля – политических, экономических и военных.