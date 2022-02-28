Отравление Навального: шок для мирового сообщества

22:22 05 Октябрь Киев, Украина

Отравление Алексея Навального стало для мирового сообщества шоком, а для россиян достаточно предсказуемым событием. В России так заведено: хочешь что-то изменить – лети за границу или умри.

Так вышло и с российским оппозиционером, блогером и главой антикоррупционного министерства. Алексею Навальному стало плохо после выпитого им чая и сразу определили, что у него резко подскочило давления. Но его окружения догадалось, что это не давление, а что-то серьезней и благодаря ответственному врачу, был поставлен диагноз о токсичном отравлении, вследствие чего и удалось спасти Алексея.

Позже, уже в Германии, куда доставили жертву, определили, что оппозиционер был отравлен ядом из группы Новичок, а это указывает на Кремлевский след. Дело в том, что эта группа ядов стояла на вооружении российских спецслужб. И хотя официально она была внесена в список ОЗХО и уничтожена, внешняя разведка ГРУ использует эти яды и теперь.

Фото: Почему именно сейчас Кремль решил устранить своего главного политического оппонента?

Стоит отметить, что Алексей Навальный является ярым противником Путина уже много лет. Так почему же именно сейчас Кремль решил устранить своего главного политического оппонента?

Все дело в выборах, которые недавно прошли в Беларуси. Россия и Беларусь уже давно являются союзными государствами и народы в этих странах также близки. Путин начал боятся, что после очередных выборов, когда он вновь наберет несуществующий процент голосов в его пользу и победит, народ не станет молча воспринимать такую победу, а устроит революцию, да еще и побольше чем в Беларуси. А Навальный станет аналогом Тихоновской. Революция всегда пугала Россию. В памяти то и дело всплывают исторические кадры 1918-ых годов.

Путин видит, как резко он теряет доверие населения и решает убрать всех конкурентов, чтобы попросту не было из кого выбирать.

Фото: Почему именно сейчас Кремль решил устранить своего главного политического оппонента?

Казалось бы, Европа сама провела расследование и выяснила, что отравление было, осуществил это покушение Кремль, но тем не менее все бездействуют. А секрет заключается в том, что ЕС собирается очень тесно сотрудничать с Путиным. Строительство Северного потока-2 должно быть достроено при любых обстоятельствах, именно такую фразу высказала Ангела Меркель на публичном выступлении.

Европа нуждается в ресурсах России, поэтому может лишь громко говорить, да и то не всегда. Но делать никто ничего не будет. Западный мир будет лишь наблюдать за бесчинством Путина, за убийствами политиков, за захватом территорий неподвластных Евросоюзу. А Путин, в свою очередь, так и продолжит пользоваться беспомощностью Европы пока будет продавать им газ и нефть.