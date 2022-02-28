Отравление Навального: шок для мирового сообщества

22:22 05 Октябрь Киев, Украина

Отравление Алексея Навального стало для мирового сообщества шоком, а для россиян достаточно предсказуемым событием. В России так заведено: хочешь что-то изменить – лети за границу или умри.

Так вышло и с российским оппозиционером, блогером и главой антикоррупционного министерства. Алексею Навальному стало плохо после выпитого им чая и сразу определили, что у него резко подскочило давления. Но его окружения догадалось, что это не давление, а что-то серьезней и благодаря ответственному врачу, был поставлен диагноз о токсичном отравлении, вследствие чего и удалось спасти Алексея.

Позже, уже в Германии, куда доставили жертву, определили, что оппозиционер был отравлен ядом из группы “Новичок”, а это указывает на Кремлевский след. Дело в том, что эта группа ядов стояла на вооружении российских спецслужб. И хотя официально она была внесена в список ОЗХО и уничтожена, внешняя разведка ГРУ использует эти яды и теперь.

Стоит отметить, что Алексей Навальный является ярым противником Путина уже много лет. Так почему же именно сейчас Кремль решил устранить своего главного политического оппонента?

Все дело в выборах, которые недавно прошли в Беларуси. Россия и Беларусь уже давно являются союзными государствами и народы в этих странах также близки. Путин начал боятся, что после очередных выборов, когда он вновь наберет несуществующий процент голосов в его пользу и победит, народ не станет молча воспринимать такую “победу”, а устроит революцию, да еще и побольше чем в Беларуси. А Навальный станет аналогом Тихоновской. Революция всегда пугала Россию. В памяти то и дело всплывают исторические кадры 1918-ых годов.

Путин видит, как резко он теряет доверие населения и решает убрать всех конкурентов, чтобы попросту не было из кого выбирать.

Казалось бы, Европа сама провела расследование и выяснила, что отравление было, осуществил это покушение Кремль, но тем не менее все бездействуют. А секрет заключается в том, что ЕС собирается очень тесно сотрудничать с Путиным. Строительство Северного потока-2 должно быть достроено при любых обстоятельствах, именно такую фразу высказала Ангела Меркель на публичном выступлении.

Европа нуждается в ресурсах России, поэтому может лишь громко говорить, да и то не всегда. Но делать никто ничего не будет. Западный мир будет лишь наблюдать за бесчинством Путина, за убийствами политиков, за захватом территорий неподвластных Евросоюзу. А Путин, в свою очередь, так и продолжит пользоваться беспомощностью Европы пока будет продавать им газ и нефть.