Отравление Навального, обида Макрона и остановка «Северного потока-2»

15:15 03 ноября Киев, Украина

После перемещения Алексея Навального в берлинскую больницу Шарите, немецкими врачами было проведено исследование, в ходе которого удалось выяснить, что оппозиционер был отравлен ядом из группы “Новичок”.

К такому заключению пришли немецкие врачи, сопоставив формулы вещества, найденного в крови Навального, и химического оружия, созданного в России.

Именно потому, что это вещество создавалось в застенках Российских НИИ и предназначено лишь для убийства неугодных людей правящего режима, а также использовалось единицами, стало ясно, что Алексей Навальный был отравлен по поручению Кремля, что и требовалось доказать.

Придя к такому выводу, немецкое правительство, во главе с Ангелой Меркель, потребовало провести официально расследование. Более того, сам Алексей Навальный обвинил Путина в покушении на убийство и подал на президента в суд.

После того, как стало известно, что политический деятель был отравлен “Новичком”, Эмманюэль Макрон также поддержал идею о расследовании и обнародовании его результатов. Он позвонил Путину и лично поинтересовался, на каком этапе оно проходит.

В ответ Путин не признал причастность Кремля в совершении преступления.

Что касается Эмманюеля Макрона, то в телефонном разговоре Путин заверил главу Франции, что Навальный и вовсе не был отравлен, а по заключению российских врачей, он впал в кому из-за нарушения обмена веществ.

Такого отношения не ожидал никто. Ведь уже на момент телефонного разговора Макрону было доложено, что при поступлении в больницу, Навальному предварительно поставили диагноз – отравление химическим веществом и вкололи противоядие, что и спасло ему жизнь.

Из-за такого ответа Макрон был оскорблен. После состоявшегося между ними телефонного звонка, ЕС было принято решении о приостановке строительства “Северного потока-2”, вынесения на рассмотрение вопроса о полной остановке строительства и очередной ввод санкций против России.

Основным требованием ЕС, а теперь уже и США, для продолжения строительства газопровода является проведение Россией честного, независимого расследования. Однако, не взирая, на столь необходимый для Кремля проект как “Северный поток-2”, Путин не пошевелил на сегодняшний момент ни пальцем. В стране, где могут найти любого, где бы он ни находился, за репост в интернете оппозиционного характера и посадить на 15 лет в тюрьму, не могут, а точнее, не хотят начать расследование о покушении на убийство гражданина Российской Федерации.

Если Путин непричастен, то почему не возбудить уголовное дело по столь серьезной статье, не провести расследование и не пристыдить Запад, как это любит делать Россия, официально доказав свою невиновность?