22:55 09 Октябрь Киев, Украина

Недавнее покушение на российского оппозиционера 20 августа повергло в шок мировое сообщество. Алексей Навальный был доставлен в Берлинскую клинику. Там его и диагностировали. Яд был определен как один из группы «Новичок».

В Берлинской больнице, глава комитета по борьбе с коррупцией, вскоре впал в кому, а после пришел в себя и продолжает восстановление.

Немецкие врачи установили, что ядом, которым был отравлен Алексей, являлся один из целой группы «Новичок». Интересным является тот факт, что ядами из этой группы пользовались Российские и советские силовики. Все яды из этой группы были внесены в список запрещенных.

Теперь же, благодаря оружию трусов, он уничтожает своих политических и высокопоставленных противников и тех, кто знает больше чем надо и собирается рассказать об этом всем.

Такое покушение происходит не в первый раз. Кремль и раньше не стеснялся применять это оружие. В том числе и на территории других стран. Так, в 2018 году, в английском городе Солсбери, были найдены Юлия и Сергей Скрипали. Сергей являлся бывшим двойным агентом Кремля, Юлия же была ни к чему не причастна. Проведенное расследование показало, что к покушению причастны агенты спецназа ГРУ. Ирония заключается в том, что пока они находятся на службе, то выполняют такие приказы, после завершения же службы, будут ликвидированы сами.

В 2004 году, был отравлен противник прокремлевского премьера, Виктор Ющенко – украинский политик и бывший президент. Покушение на него было исполнено на территории Украины.