Отмывание денег: куда и зачем вкладывают деньги российские олигархи

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Ни для кого не секрет, что русские олигархи предпочитают вкладывать свои деньги в движимость и недвижимость в Великобритании. Из уст приближенных к олигархам лиц удалось выяснить, что такую тенденцию ввел сам Путин. Почему именно такой способ был выбран Кремлем, постаралась разузнать известная независимая журналистская редакция.



Огромную поддержку со стороны властей получают Абрамович, Дерипаска, Усманов, Блаватник, Фридман и многие другие олигархи. В свою очередь, они оказывают финансовую поддержку Путину. Таким образом, все остаются в выигрыше. Вот только как показать остальному миру “чистоту” заработанных и потраченных денег?

Самый простой способ – легальные и чистые инвестиции. Такой привлекательный и комфортный по уровню жизни Лондон в Великобритании идеально подходит для олигархов. Кто-то покупает футбольный клуб и яхты, кто-то запредельно дорогие особняки и эксклюзивные авто, а кто-то дорогостоящие ювелирные изделия и предметы искусства.



До недавнего времени эта схема работала безоговорочно. Но в мае прошлого года в британском парламенте был обнародован доклад – “Moscow’s Gold: Russian corruption in the UK” (“Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании”) призванный запретить какие-либо инвестиции в экономику королевства со стороны олигархов, приближенных к Путину.



Таким образом, британское правительство вносит свою лепту в поддержку санкций наложенных на олигархов со стороны США. “Мы не нуждаемся в грязных деньгах Кремля” – заявил Боб Сили, депутат палаты общин.

Несмотря на это, Путин решился помочь своим партнерам по отмыванию денег и начал неофициальные переговоры по поводу продолжение внедрения инвестиций в Великобританию при помощи третьих лиц. Также он предложил сделать вид борьбы с нарушителями. Ведь только за 2019 год, в Лондоне было “отмыто” денег на сумму около 117 млрд фунтов стерлингов. Это значит, что ему вовсе не хочется терять такой проверенный и безотказный способ. Бо́льшая часть этих денег был вложена в недвижимость.

По официальному заявлению пресс-секретаря Объединенного Королевства, Ингхама Бернарда, подобных предложений от Путина не поступало. Однако можно видеть, что показательную экспатриацию уже провели. Замира Гаджиева, жена известного Азербайджанского олигарха и владельца банка, Джахангира Гаджиева, была арестована и отправлена на родину. Известно, что Гаджиев отказался делиться и поддерживать Путина с его режимом, за что и поплатился (на данный момент находится в тюрьме за экономические преступления). В то время как приверженцы Кремля остаются на свободе и продолжают отмывать для Путина миллиарды фунтов стерлингов.

Так же громкое дело об отравлении Юлии и Сергея Скрипалей яркое подтверждение, что выхода из Кремлевских дел не существует.



Связка олигархи – Путин, будет существовать еще достаточно долго. Симбиотическая связь между двумя структурами выгодна и обогащает обе стороны в равной степени. Вот только чем богаче становится Кремль, тем беднее становятся его кормильцы.