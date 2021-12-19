Откуда у Нацакадемии аграрных наук 145 тыс га лишней земли

13:00 05 Август Киев, Украина

В результате проведенного аудита, Счетная палата обнаружила большую недостачу. Так оказалось, что фактически на 01.01.2020 года Национальной академией аграрных наук использовалось на постоянной основе 465 тысяч гектар земли, в то время, как официально в Государственном земельном кадастре были зарегистрированы лишь 320 тыс. га (69%). Таким образом, данные о 145 тыс га земель отсутствуют. Регистрация права постоянного пользования земельными участками также осуществлена частично.

В Счетной палате отмечают, что НААН не осуществляет должного учета земель, находящихся в ее пользовании. Поэтому есть угроза потерять часть из них.

Сообщается, что со времени предыдущего аудита (2017) НААН так и не провела инвентаризацию объектов недвижимости, включая земли, предоставленные ей и ее предприятиям, учреждениям, организациям в постоянное пользование.

В пользовании государственных предприятий Академии находится 336 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Урожайность основных с/х культур на этих предприятиях значительно ниже чем в среднем по Украине. Из-за этого недополучено почти 1,5 млрд грн в 2018 году и 1,3 млрд грн в 2019-м чистого дохода (выручки) от реализации продукции.

Например, в 2018 году урожайность зерновых и зернобобовых была на 35% ниже средней по Украине, подсолнечника, рапса - на четверть. В прошлом году урожайность зерновых и зернобобовых на госпредприятиях была ниже на 33%, подсолнечника - на 26%, рапса - на 23%. При этом при реализации выращенной продукции не учитывались тенденции рынка, что повлекло недополучение 883 млн грн выручки.

По заключению Счетной палаты, отдельные управленческие решения НААН и ее субъектов хозяйствования, использующих земельные участки государственной собственности, приводят к фактической потере государством таких объектов и содержат коррупционные риски.

Так, государство фактически лишилось права на 11,2 га земельных участков четырех научных учреждений в Киеве и Одессе, которые Национальная академия аграрных наук получила в бессрочное безвозмездное пользование для исследовательских и учебных целей.

НААН дала согласие на строительство жилых домов/комплексов, изменение целевого назначения земельных участков, а в дальнейшем согласовала договоры о строительстве на указанных землях. Вместе с тем есть риски, что научные учреждения будут платить штрафы за ненадлежащее исполнение договоров о строительстве - 3% сметной стоимости объекта, но не менее 1 млн гривен.

Счетная палата обращает внимание, что в договорах о совместной деятельности учреждений Академии с коммерческими структурами также содержится угроза фактической потери земель. В общем Национальной академии аграрных наук на праве хозяйственного ведения принадлежит государственное имущество стоимостью 5,6 млрд гривен, в том числе в использовании госпредприятий - объекты стоимостью 3,4 млрд гривен.

Наибольшую долю имущества НААН занимают земельные участки - 53%, здания составляют 42%, инженерные сооружения и объекты незавершенного строительства - 6%. Лишь у десятой части недвижимости (кроме земельных участков) есть зарегистрированные вещные права. Всего госрегистрации подлежат вещные права на почти 13,5 тыс объектов.

Счетная палата обращает внимание, что растут площади помещений, которые не используются. Так, из почти 1,1 млн кв м общей площади 772 тыс. кв. м находятся в непригодном для использования состоянии, еще 284 тыс. кв. м в проанализированный период были пригодны к эксплуатации, однако не использовались.

Напомним. ранее сообщалось, что чиновники аграрной академии заработали миллионы на аферах с землей.