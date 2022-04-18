Открыт первый в мире цифровой банк специально для ЛГБТ-сообщества

В последнее время стало модным уделять внимание людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией. На уступки пошли даже те церкви, которые отличались пуританскими устоями. Мир коммерции занял в этом направлении первое место. Так, по сообщению агентства CNBC, платформа для цифровых банков Daylight открывает первый в мире банк для ЛГБТ-сообщества. Там его представители смогут преумножить свои сбережения на создание семьи или оплачивать операции по смене пола.
В то же время, по его словам, около 30 млн американцев идентифицируют себя как ЛГБТ.
Банк Daylight начнет свою работу в середине декабря с бета-версии. Первое время она будет доступна только для нескольких сотен человек из Калифорнии и Нью-Йорка. Затем компания планирует расширяться. Клиенты Daylight смогут использовать в банке то имя, которое они считает своим (даже если в паспорте написано другое и другой пол).
Клиенты банка смогут оформить копилку для средств на создание семьи. По данным исследований, 63% ЛГБТ-миллениалов хотят стать родителями, однако высокая стоимость процедуры ЭКО и усыновления становится большим препятствием для однополых пар.
Создатели говорят, что их банк также будет помогать однополым парам или одиноким гомосексуалам советами по воспитанию детей и планированию семьи - подскажут, где лучше растить ребенка и каковы законы штата в этой области.
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