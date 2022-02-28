От войны в Украине пострадают и российские мирные граждане, считают эксперты

Ряд военных экспертов, в том числе и российских, считают, что от затрат на военные действия в Украине пострадают все россияне
Для Россиян война с Украиной обернется серьезными финансовыми затратами. Так считают военные эксперты, знакомые с тем, о каких суммах идет речь, когда дело касается военных действий, особенно если они проводятся на территории другой страны.
В сообщениях говорится о том, что каждый россиянин платит из своего кармана за войну, которую ведет их государство на территории нашей страны.
Кроме того, серьезный урон по бюджету простых россиян будет нанесен в результате санкций, которые вводятся сейчас против Российской Федерации.
Напомним! Против РФ ввели санкции: Великобритания, США, ЕС, Япония, Канада и другие.
Дипломатические отношения с Россией разорвали Украина и Микронезия.
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