10:18 06 сентября Киев, Украина

Неоднократно анонсированные начиная с апреля месяца референдумы на оккупированных территория Украины до сих пор не состоялись, но по словам арендованных россиянами чиновников, уже в сентябре они должны пройти. Не надо искать сравнений или объяснений того, что если бы россияне действительно захотели, то провели референдумы ещё в апреле или ранее. Зная и видя все предыдущие избирательные процессы в самой России, можно с уверенностью сказать, что в этом плане они весьма оперативны, так же, как и в обеспечении нужных результатов этих избирательных процессов в нужном кремлю процентном соотношении.

Ярким примером может служить масштабный завоз массовки в Мелитополь.

Форум среди якобы «местного населения» проводили в местном Дворце культуры, и эту картинку также массово распространяли среди российских сми, после таких действий становится понятным каким образом оккупанты собираются проводить референдумы.

Но даже несмотря на весь административный ресурс и платные услуги массовки, по всей видимости, даже их не хватает что бы показать впечатляющую картинку поддержки среди якобы «местного населения» в приверженности и поддержки вступления в ряды российской федерации.

Украинцы, проживающие на территории оккупированных российскими военными, могут быть несогласны голосовать и даже посещать избирательные участки, чему свидетельствует их реакция на проведение данного форума, который они полностью проигнорировали.

Постоянная поддержка украинских военных со стороны западных и американских партнёров в очередной раз была расширена за последний месяц. Так, на на прошлой неделе был объявлен пакет военной помощи США на сумму 3 миллиарда долларов, а ранее уже был согласован пакет военной помощи, который включал в себя и противолокационные ракеты HARM, а общий пакет помощи составлял почти 1 миллиард долларов. Укрепление военной техникой и артиллерией группировки войск на Запорожском направлении ставит под вопрос возможность удерживать и контролировать оккупируемые россиянами территории Запорожской области, постоянное давление и уничтожение логистики снабжения российской группировки на других направлениях, ставит в невыгодное и технически, и количественно слабое соотношение российских военных к ВСУ. Таким образом, происходит перевес и в численности и в техническом обеспечении украинских военных и, как только он будет максимально достигнут, оккупированные территории одна за другой будут освобождены и тогда уже никакой речи не будет идти о каких-либо референдумах, потому что это украинская земля и на ней живут украинские граждане, за которых не вправе решать российская массовка или чиновники в далёком кремле.