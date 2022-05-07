Осуществление восстановления Бейрута обойдется в $2,5 млрд

13:21 05 декабря Киев, Украина

После того, как мощнейший взрыв в порту Бейрута разрушил часть столицы Ливана, стоит вопрос ее восстановления. Совместный план восстановительных работ по возрождению города создан силами Евросоюза, ООН и Всемирного банка. По предварительным расчетам, реконструкция Бейрута займет 18 месяцев и обойдется в 2,5 миллиарда долларов. Об этом в субботу, 5 декабря, сообщила газета The Daily Star со ссылкой на соответствующий документ.

"Международные доноры, которые будут спонсировать программу реконструкции Бейрута, исходят из того, что в Ливане будет сформировано в ближайшее время заслуживающее доверия правительство, которое возьмется за проведения реформ", - указано в материале.

Кроме того, отмечается, что упомянутые организации настаивают "на проведении аудиторской проверки банковских учреждений, установлении контроля за движением капиталов и осуществлении эффективных мер по стабилизации финансового положения" и указывают на необходимость прозрачного расследования обстоятельств, из-за которых произошла трагедия.

Напомним, 4 августа в порту Бейрута прогремел мощный взрыв. Погибли около 180 человек, тысячи пострадали. По официальной версии, в гавани сдетонировало 2750 тонн селитры.

По делу о взрыве были арестованы 19 чиновников, в том числе генеральный директор порта Хасан Крейтем и глава таможенной службы Бадри Дахер. Виновным за преступную халатность, ставшей причиной трагедии, может быть вынесен смертный приговор.