21:25 31 Август Киев, Украина





После последнего провала, Дерипаска получил новый указ от Путина по вмешательству в выборы в Беларуси. Но теперь его главной задачей стояла поддержка действующего президента Лукашенко. Именно с ним у Путина были договоренности о фактической передаче страны под влияние Кремля, где Лукашенко выступал лишь формальным правителем и марионеткой.



Уже давно известно , что Путин намеревается дестабилизировать страны , откуда ушли или не добрались ЕС, для того чтобы заполучить их ресурсы и территорию. Так было с Черногорией, Молдовой, так происходит с Украиной и Сирией. Его главный помощник Дерипаска отлично справлялся со своей ролью по вмешательству в выборы Черногории и организации беспорядков и провокаций на улицах.После последнего провала, Дерипаска получил новый указ от Путина по вмешательству в выборы в Беларуси. Но теперь его главной задачей стояла поддержка действующего президента Лукашенко. Именно с ним у Путина былио фактической передаче страны под влияние Кремля, где Лукашенко выступал лишь формальным правителем и марионеткой.



По словам бывших правоохранителей Беларуси и офицеров ГРУ РФ в отставке, идентичный сценарий был проведен в Украине 2014-го года. За несколько дней до выборов были приглашены бойцы ЧВК Вагнера. Отряда, количеством 32 человека вполне достаточно для того, чтобы начать провокации в Беларуси.

Агенты ЧВК были задержаны, с ними провели допрос, вернули в Россию. Все было сделано достаточно показательно. Таким образом, Лукашенко продемонстрировал “независимость” от Путина. Однако, со слов бывшего приближенного офицера к председателю КГБ Беларуси, Лукашенко заблаговременно знал о прибытии бойцов ЧВК Вагнера и целенаправленно продемонстрировал народу кадры с задержанием. На самом деле, все агенты остались в Беларуси и ждут следующего распоряжения Кремля.

Со слов самого́ Путина, он представил стране-союзнику, необходимые военные резервы для стабилизации процесса выборов и урегулирования порядков на улицах, но подчеркнул, что эти резервы будут использованы, если протестующие выйдут за рамки закона. На данный момент люди проводят максимально мирный митинг, пытаясь показать, что не хотят быть зависимыми от Кремля и подчиняться Путину. Стоит отметить, что Дерипаска всеми силами пытается спровоцировать народные массы на агрессивные действия, противоречащие закону.

С разрешения Путина, он внедрил бойцов ЧВК Вагнера в ряды правоохранителей, которые избивают и издеваются над людьми, тем самым подливая масла в огонь. Если люди смогут удержаться и продолжить мирный протест, агенты кремля начнут агрессивные действия со стороны протестующих, тем самым дадут возможность применить военные силы для захвата власти в стране и урегулирования протестов в стране.