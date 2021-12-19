Особенности российской агрессии в зимний период: данные украинской разведки

23:11 23 Ноябрь Киев, Украина

январе-феврале 2022 года. Пресс-секретарь США Энтони Блинкен, отметил, что разведданные украинских военных и сил НАТО совпадают относительно численности российских войск у границ страны.



Россия рассредоточила военные силы, в численность 92 тыс. человек на своих западных границах. После российско-белорусских учений «Запада -2021», которые имели явно наступательный характер, Кремль не стал возвращать технику и личный состав обратно в их родные части, а расположил в населенных пунктах недалеко от Украинской границы. По данным украинской разведки, Россия может совершить масштабное вторжение на северные, восточные и южные области Украины уже в2022 года. Пресс-секретарь США Энтони Блинкен, отметил, что разведданные украинских военных и сил НАТО совпадают относительно численности российских войск у границ страны.-2021», которые имели явно наступательный характер, Кремль не стал возвращать технику и личный состав обратно в их родные части, а расположил впунктах недалеко от Украинской границы.



Несмотря угрожающий характер того, что Кремль может готовить масштабную операцию по захвату украинских областей, все же рассредоточение войск вдоль границы не может служить достаточным аргументом для этого.

С другой стороны, о возможной эскалации сообщил глава ГУР Украины (Главное управление разведки) Кирилл Буданов. По его данным, о наступательной операции российских войск ведут обсуждение в Кремле, под личным руководством Путина.

В то же время Буданов отметил, что перед атакой Россия будет проводить информационную кампанию по деморализации населения: протесты против вакцинации, экономическое положение, срыв операции по задержанию вагенровцев. В первую очередь, это направлено на деморализацию населения и создание настроений, что “ власть Украины предала народ ” .



Если обратить внимание, то информационные атаки уже происходят, в том числе, по вышеперечисленным темам. Значит ли это, что информация Буданова верна, и Россия совершит марш-бросок?

Стоит отметить, что более 7 лет длится война в Донбассе и аннексия Крыма. За это время было введено немало санкций против России и конкретных олигархов этой страны. Кремль получил значительный удар по личным активам и по бюджету государства в частности. Поэтому новое наступление, а по словам Буданова, оно предполагается еще более масштабнее , чем в 2014 году, приведет к тому, что Запад введет новые санкции, в том числе и на «Северный поток-2», сертификации которого так жаждет сейчас Россия.

Не исключено, что информация о возможной эскалации также является частью гибридной войны и направлена больше на ЕС, точно так же как это было в апреле 2021 года, когда “ бряцанье оружием ” помогло Путину провести диалог с Байденом. Как известно, запуск «Северного потока-2» затягивается, а в комиссию по сертификации присоединился «Нафтогаз», Польша и страны Прибалтики, которые однозначно будут против работы “ политического проекта ” . Поэтому информация об эскалации со стороны России может быть новым “ бряцаньем оружием ” , для того чтобы надавить на страны ЕС и поскорей сертифицировать свой газопровод.



Энтони Блинкен, госсекретарь США, сообщил, что Вашингтон также обеспокоен сложившейся ситуацией. Он подчеркнул, что поддержка Украина не обсуждается и Америка продолжит это делать. Также появилась информация о возможном введении сил НАТО в Украину для сдерживания Российской агрессии.

О невозможности наступления России предположил и министр обороны Украины Алексей Резников : “ Не верю в это. Потому что давайте не забывать: мы за 8 лет этой войны научились защищаться. Наши Вооруженные силы на высоком уровне, особенно Сухопутные войска. Я имел честь с генералом Залужным, главнокомандующим ВСУ , четыре дня провести в ООС , общаться с командирами, с солдатами быть в окопах. Там настроение абсолютно боевое, уверенное в себе, люди умеют защищать страну.

Мы не паникуем, потому что за 8 лет этой войны привыкли к угрозе. Соответственно, мы воспринимаем это спокойнее, потому что мы просто уже готовы, а для них (ЕС и США) это стало немного неожиданно. Они считают, что данные свидетельствуют о росте рисков и я с ними согласен, потому что есть признаки эскалации. Для нас важно, что наконец-то они начали бить тревогу публично и благодаря, в том числе, и средствам массовой информации, The Washington Post, Politico и другим, это привлекло внимание всего мира ... Сейчас начинается реакция, которая дает нам шанс продемонстрировать агрессору , что цена этой агрессии для него будет непомерной ” .

Возможно, слова Резникова несколько приукрашены нотками патриотизма. Тем не менее последствия для России в случае полномасштабного нападения на украинские территории действительно станет фатальным. Европа вряд ли стерпит подобное, несмотря на необходимость в российском газе, ведь, кроме «Газпрома», существуют и другие газовые компании. Российская общественность также не станет терпеть, уже откровенное нападение России на Украину, ведь сейчас все нарративы старательно “ шлифуются ” пропагандой. Также Путин тот рычаг давления на ЕС , которым сейчас выступает Донбасс .