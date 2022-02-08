09:45 22 Сентябрь Киев, Украина

Пандемия коронавируса повлияла на обучение в школах в разных странах мира. Некоторые учебные заведения полностью перешли на дистанционное обучение, другие сочетают онлайн-обучение с очным. Рассмотрим особенности обучения в школах США , Испании и Италии.



Украинки, проживающих в этих странах поделились нюансами образовательного процесса, с которыми столкнулись сами.



Дистанционное обучение в Лос-Анджелесе, США



Обучение для сына Марии Паславской началось 18 августа в онлайн-формате. Мальчик Марк посещает "Киндергартен" – это подготовка к первому классу, которая является обязательной. Его родители во время пандемии работают из дома, поэтому постоянно рядом с ребенком.



Школа онлайн выглядит так: 2 – 4 zoom-занятия в день продолжительностью по полчаса. Ежедневно математика, английский и немецкий языки. Дважды в неделю – физкультура и искусство,

– рассказала мама.



Однако, по словам Марии, ребенку не хватает общения со сверстниками. А домашние задания им нужно сделать до 15:00 ежедневно и отправить фото/видеоотчет в Google classroom. Учитель пишет отзывы и комментарии на каждое задание.



Украинка добавила, что пока неизвестно, будут ли в этом году школы работать в обычном формате, все зависит от количества больных и от того, как быстро будет вакцина.



Гибридная школа и компьютеры для учеников в Оксфорде, США Обучение для сына Марии Паславской началось 18 августа в онлайн-формате. Мальчик Марк посещает "Киндергартен" – это подготовка к первому классу, которая является обязательной. Его родители во время пандемии работают из дома, поэтому постоянно рядом с ребенком.Школа онлайн выглядит так: 2 – 4 zoom-занятия в день продолжительностью по полчаса. Ежедневно математика, английский и немецкий языки. Дважды в неделю – физкультура и искусство,– рассказала мама.Однако, по словам Марии, ребенку не хватает общения со сверстниками. А домашние задания им нужно сделать до 15:00 ежедневно и отправить фото/видеоотчет в Google classroom. Учитель пишет отзывы и комментарии на каждое задание.Украинка добавила, что пока неизвестно, будут ли в этом году школы работать в обычном формате, все зависит от количества больных и от того, как быстро будет вакцина.



Елена Кушпер, которая живет в маленьком городке Оксфорд, рассказала, что ее 8-летняя дочь Мария пошла в третий класс. Обучение у нее началось 8 сентября, но у каждой школы там свой график.



Елена рассказывает, что перед началом учебного года родителям надо было решить: будут ли они пускать своих детей в учреждение образования или нет. Если выбирают второй вариант, то у них появляется некая государственная организация, которая обеспечит онлайн-обучение для их детей.



В нашей школе гибридное обучение, то есть два дня ученики ходят в школу, остальные дни – онлайн-обучение. Уменьшилась продолжительность школьного дня. Также нет обеда, ученики могут его получают бесплатно, но есть можно только дома,

– сказала мама.



Всем детям ежедневно утром меряют температуру, обрабатывают руки антисептиком. Родители, перед тем как привести ребенка в школу заполняют форму, в которой указывают, нет ли у него симптомов заболевания. Если есть хоть один, ребенок должен остаться дома.



Кроме того, Елена рассказала, что каждому ребенку до начала обучения выдали компьютер домой с установленной учебной программой для домашних заданий и общения с учителями. Родители должны заплатить только страховой взнос за компьютер и приобрести чехол за собственные средства.



Масочный режим в Италии Елена Кушпер, которая живет в маленьком городке Оксфорд, рассказала, что ее 8-летняя дочь Мария пошла в третий класс. Обучение у нее началось 8 сентября, но у каждой школы там свой график.Елена рассказывает, что перед началом учебного года родителям надо было решить: будут ли они пускать своих детей в учреждение образования или нет. Если выбирают второй вариант, то у них появляется некая государственная организация, которая обеспечит онлайн-обучение для их детей.В нашей школе гибридное обучение, то есть два дня ученики ходят в школу, остальные дни – онлайн-обучение. Уменьшилась продолжительность школьного дня. Также нет обеда, ученики могут его получают бесплатно, но есть можно только дома,– сказала мама.Всем детям ежедневно утром меряют температуру, обрабатывают руки антисептиком. Родители, перед тем как привести ребенка в школу заполняют форму, в которой указывают, нет ли у него симптомов заболевания. Если есть хоть один, ребенок должен остаться дома.Кроме того, Елена рассказала, что каждому ребенку до начала обучения выдали компьютер домой с установленной учебной программой для домашних заданий и общения с учителями. Родители должны заплатить только страховой взнос за компьютер и приобрести чехол за собственные средства.



В районе Венеции Местре уже несколько лет живет Светлана Синишин, дочь которой Софийка пошла в шестой класс местной школы. Учебный год начался там 14 сентября, но само обучение пока идет только 3 часа.



По словам мамы, обязательным атрибутом школьников является защитная маска. На уроках учащиеся могут быть без нее, но обязательной должна быть дистанция в 1-2 метра. Обязательной является обработка рук антисептиком при входе и выходе. Каждый час ученик должен протирать свою парту, а учителя дезинфицировать свои рабочие столы.



Светлана за безопасность своей дочери в школе не переживает. Относительно дистанционного формата обучения, то сейчас о нем не вспоминают и делают все возможное, чтобы школы работали стационарно.



Обучение в формате 50 на 50 в Испании В районе Венеции Местре уже несколько лет живет Светлана Синишин, дочь которой Софийка пошла в шестой класс местной школы. Учебный год начался там 14 сентября, но само обучение пока идет только 3 часа.По словам мамы, обязательным атрибутом школьников является защитная маска. На уроках учащиеся могут быть без нее, но обязательной должна быть дистанция в 1-2 метра. Обязательной является обработка рук антисептиком при входе и выходе. Каждый час ученик должен протирать свою парту, а учителя дезинфицировать свои рабочие столы.Светлана за безопасность своей дочери в школе не переживает. Относительно дистанционного формата обучения, то сейчас о нем не вспоминают и делают все возможное, чтобы школы работали стационарно.