Опасные связи: украинские правоохранители на службе ФСБ РФ

В недавней статье мы рассказали как украинский глава спецподразделения «Альфа», генерал-майор Валерий Шайтанов стал предателем родины и помогал сотрудникам ФСБ России проводить шпионскую и диверсионную деятельность в Украине. Однако он не единственный, кто предал родину в рядах украинских правоохранителей на пользу спецслужб РФ.
Первым в список попадает майор вооруженных сил Украины в отставке. Завершив службу, он перебрался на постоянное место жительства в Москву. Там его завербовал сотрудником ГРУ, с которым он был знаком еще в период обучения. Его задачей было вернуться в Украину и собирать данные о подразделениях украинских военных, их планы и будущие проведения операций в районе Мариуполя.
После возвращения шпион обратился к старшему офицеру из оперативного командования ВСУ с предложением продавать ему необходимые материалы. Согласившись, офицер тут же обратился в СБУ. После чего агента Кремля задержали. Имени шпиона не назвали. Тем не менее известно, что его арестовали в Ровненской области и присудили 14 лет лишения свободы по статье 111 УКУ – государственная измена.
Другой инцидент произошел 5 октября 2017 года. В этот день был задержан агент под псевдонимом «45-ый», он же «Невский». Характерно то, что шпионом оказалась женщина. Она была завербована сотрудниками спецслужб России в 2016 году. За это время шпионка успела передать секретные документы, в том числе и с ограниченным доступом своим “кураторам”, о Национальной гвардии Украины. Ее, так же как и бывшего военного, осудили по статье 111, однако лишили свободы сроком на 4 года.
Еще одним шпионом оказался подполковник СБУ, которого коллеги задержали 21 декабря 2017 года. Он содействовал работе агентов Кремля и передавал секретную информацию, доступную для старших офицеров Службы безопасности Украины. В ходе расследования у него изъяли ноутбуки и различные носители информации, на которых были обнаружены доказательства причастности подполковника СБУ к шпионской деятельности против Украины. Несмотря на то что расследование начали еще в 2017 году, бывшего сотрудника СБУ еще не осудили, так как следствие продолжается.
“Рука Кремля” протянула свое влияние далеко. В прошлом, военные России и Украины, чаще всего, учились в одних и тех же школах КГБ СССР. Вероятно, это и служит причиной предательства украинских правоохранителей на благо Кремля. В будущем станет известно еще о многих, чья судьба была сломлена сотрудниками спецслужб РФ.
“Рука Кремля” протянула свое влияние далеко. В прошлом, военные России и Украины, чаще всего, учились в одних и тех же школах КГБ СССР. Вероятно, это и служит причиной предательства украинских правоохранителей на благо Кремля. В будущем станет известно еще о многих, чья судьба была сломлена сотрудниками спецслужб РФ.
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