19:13 17 июня Киев, Украина

В недавней статье мы рассказали как украинский глава спецподразделения «Альфа», генерал-майор Валерий Шайтанов стал предателем родины и помогал сотрудникам ФСБ России проводить шпионскую и диверсионную деятельность в Украине. Однако он не единственный, кто предал родину в рядах украинских правоохранителей на пользу спецслужб РФ.

Первым в список попадает майор вооруженных сил Украины в отставке. Завершив службу, он перебрался на постоянное место жительства в Москву. Там его завербовал сотрудником ГРУ, с которым он был знаком еще в период обучения. Его задачей было вернуться в Украину и собирать данные о подразделениях украинских военных, их планы и будущие проведения операций в районе Мариуполя.

После возвращения шпион обратился к старшему офицеру из оперативного командования ВСУ с предложением продавать ему необходимые материалы. Согласившись, офицер тут же обратился в СБУ . После чего агента Кремля задержали. Имени шпиона не назвали. Тем не менее известно, что его арестовали в Ровненской области и присудили 14 лет лишения свободы по статье 111 УКУ – государственная измена.

Другой инцидент произошел 5 октября 2017 года. В этот день был задержан агент под псевдонимом « 45-ый », он же «Невский». Характерно то, что шпионом оказалась женщина. Она была завербована сотрудниками спецслужб России в 2016 году. За это время шпионка успела передать секретные документы, в том числе и с ограниченным доступом своим “ кураторам ” , о Национальной гвардии Украины . Ее , так же как и бывшего военного, осудили по статье 111, однако лишили свободы сроком на 4 года.