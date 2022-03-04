Они никогда не устанут: кибератака на производителя мяса

23:35 03 Июнь Киев, Украина

За последние несколько лет программы-вымогатели превратились в серьезную проблему национальной безопасности. Несколько групп хакеров из России, которых обвиняют в связях с бывшим ГРУ РФ, разрабатывают вредоносное программное обеспечение, которое шифрует файлы, а затем требует оплаты в криптовалюте за ключи, которые позволяют владельцам расшифровать их.

Однако вымогательство — это неосновная деятельность российских хакеров. Своими действиями они приводят к временному коллапсу определенного сектора промышленности и экономики атакуемой страны.

Так, недавняя хакерская атака на трубопровод Colonial Pipeline лишила топлива 45% Восточного побережья. Топливный коллапс удалось устранить только через 6 дней после кибератаки. Это привело к росту цен на топливо в США.

Теперь стало известно об очередной хакерской атаке, которая, как выяснилось, проводилась с территории России. На этот раз целью злоумышленников стал крупнейший производитель мяса в США - JBS S.A.

В результате кибератаки производство остановилось не только в Америке, но и в других странах, где расположены филиалы компании. По словам официальных лиц профсоюза, во вторник JBS остановила убой крупного рогатого скота на всех своих заводах.

Продолжающиеся остановки заводов JBS могут привести к дальнейшему росту цен на мясо для американских потребителей во время летнего сезона гриля и нарушить экспорт мяса в период высокого спроса со стороны Китая.

Цены на говядину и свинину в США уже растут, поскольку Китай увеличивает импорт, цены на корма для животных растут, а на бойнях не хватает рабочих. По словам аналитиков, любое дальнейшее воздействие на потребителей будет зависеть от того, как долго заводы JBS будут закрыты.

Судя по почерку киберпреступников, это может быть группа хакеров Dark Side, которая совершила атаку на Colonial Pipeline месяц назад.

В свою очередь, ответ Кремля был краток – “Мы не знаем кто совершил атаку”. Ясно, что, даже если бы в Москве знали кто причастен к преступлению, то все равно бы не сказали. Тем не менее в России однозначно не хотят искать преступников, которые вносят свою лепту в ведении гибридной войны против США. Пока проводятся расследования, остается лишь гадать, было ли заранее известно Кремлю о предстоящей кибератаке и связаны ли хакеры с военными силами России.