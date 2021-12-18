Омбудсмен прокомментировала незаконное удержание людей на временно оккупированных территориях

18:40 25 Март Киев, Украина

По словам Людмилы Денисовой, уполномоченной Верховной Радой по правам человека, на территории аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, незаконно удерживаются 376 человек. Об этом Денисова заявила в своем видеообращении к участникам 46-ой сессии ООН по правам человека.

Омбудсмен уточнила, что в ОРДЛО удерживается 267 украинцев, а на территории полуострова Крым – 109. Большинство “пленников” в Крыму – крымские татары.

Она подчеркнула, что эти действия являются прямым нарушением прав человека.

“РФ игнорирует выполнение резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 2020 года, блокирует доступ к этим территориям мне и независимым международным мониторинговым миссиям. Прошу международное сообщество продолжать оказывать давление на Российскую Федерацию для восстановления мира, а также освобождения всех незаконно удерживаемых украинских граждан”, – призвала уполномоченная Верховной Рады по правам человека.

В качестве одного из примеров, заместитель главы МИД Украины, Эмине Джеппар, рассказала представителям ООН об аресте Владислава Есипенко, который является внештатным корреспондентом «Радио Свобода».

Мишель Бачелет, верховный Комиссар ООН по правам человека, еще в начале июля прошлого года представила доклад, в котором указывалось, что в Крыму до сих пор используют пытки и преследуют сотрудников независимых СМИ.

Сергей Лавров выступил в защиту России и заявил, что все разговоры о нарушении прав человека в Крыму, в том числе удержание граждан Украины – вымысел.