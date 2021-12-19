Олег Дерипаска - бизнес-партнёр для кого?

10:41 22 Июль Киев, Украина

Не так давно стало известно, что Минфин США снял санкции с крупнейшей компании по производству алюминия «Русал», печально известного олигарха Олега Владимировича Дерипаски, сам Дерипаска остался под санкциями.

Минфин США отказался удовлетворить просьбу российского миллиардера Олега Дерипаски о снятии с него санкций, введенных в апреле 2018 года.

Уже долгое время он сам остаётся рядом с Кремлём и эти взаимовыгодные отношения хорошо сказались как на нём, так и на Кремле. Санкции, передача пакета акций российскому государственному банку ВТБ, а потом их обратный выкуп самим Дерипаской, не особенно ухудшили настроение российского миллиардера. Допустимо, что такое отношение российской власти к одному из самых крупных игроков, было направлено на достижение определённых договорённостей.

Так за свою лояльность Кремль использует Дерипаску как посредника и достаточно мощный финансовый ресурс чтобы через него спонсировать собственные проекты, направленные на различные сферы деятельности. Например, на финансирование программ направленных на развитие информационных и виртуальных деструктивных действий в отношении соседних стран и регионов. В случае если любая из подобных программ появится в прессе, то Кремлю достаточно будет сказать, что Дерипаска действовал по своему усмотрению и ни одна государственная структура РФ не имеет к этому никакого отношения.

Это достаточно удобно для самого Кремля, но не совсем удобно для самого Дерипаски, хотя и выбора у него нет, такой он – крупный бизнес с государством Россия.