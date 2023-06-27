Оккупация Украины создает больше проблем для России

23:18 24 июня Киев, Украина

Невозможно представить хотя бы один вразумительный аргумент, согласно которому можно было бы оправдать вторжение агрессора в Украину. Более того, это создает большие проблемы для России. Пожалуй, самым явным показателем бесперспективности полномасштабной войны современности является то, что агрессор, в любом случае проиграет, даже если сумеет оккупировать всю территорию Украины.

Чем большую часть Украины оккупирует Путин, тем больше проблем возникнет и него, и у всей России. Это связано как из-за сложной задачи восстановления земли, которую агрессор стремиться разрушить, так и из-за растущих антироссийских настроений среди украинского населения, что создаст прецедент бесконечной партизанской войны. Уже даже некоторые наблюдатели в России начинают прямо говорить об этом.

Конечно, в российском медиа-пространстве, которое полностью подконтрольно Кремлю, сейчас можно услышать высказывания вроде “полного уничтожения Украины”. В тоже время, это скорее крики отчаянья, так как в России начинают понимать, что без полной оккупации нашей страны, Киев никогда не оставит попыток возвратить утраченные территории.

Кроме того, поддержка Запада, так или иначе, останется и ни о каких уступках не может быть и речи, так как Украина защищается и действует согласно международному праву. А значит и санкции с России не будут сняты.

Российский комментатор Изброрского клуба Александр Дмитриевский, уверен, что чем дальше Россия будет продвигаться вперед, тем большее сопротивление она встретит. На приграничных с Россией территориях могут доминировать люди, либо симпатизирующие России, либо, по крайней мере, нейтральные и склонные к сотрудничеству. Однако западнее, включая Киев, настроены, мягко говоря, враждебно. Там пророссийски настроенных граждан всегда было меньше, а после вторжения даже те, которые потребляли роспропаганду, изменили свое мнение.

Кроме постоянных диверсий и саботажа, разрушенные города и села придется восстанавливать. Все это ляжет на бюджет, который оплачивают россиян. То есть, репарации в любом случае будет платить агрессор, как оккупации территорий, так и при полном стратегическом поражении. И этот процесс затянется не на один десяток лет, ведь кроме разрушенной Украины, Кремль ежегодно выплачивает дотации депрессивным регионам. Инфляция и катастрофическое падение уровня жизни на долгие годы вперед это то, что принес Путин для своей страны.

В тоже время, безудержные пропагандисты, чиновники, экономисты, вся административная номенклатура агрессора призывает к дальнейшей оккупации Украины. Это не просто, как любят говорить “выстрел себе в ногу”, это “тяжелая кома”, из которой Россия, с большой долей вероятности, никогда не проснется.