Очередной госизменник задержан в РФ

17:36 09 Июль Киев, Украина

Необходимо отметить, что за последние несколько лет в РФ по подозрению в госизмене были задержаны более десятка ученых и политических деятелей, часть информации о которых попала в открытые источники.

Так, на днях российское информационное пространство заполнила новость о задержании советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова по подозрению в государственной измене в пользу НАТО.

Необходимо подчеркнуть, что пока Путин пытается реализовать свои имперские амбиции, распространить свое влияние на все континенты и расширить границы РФ любым путем, в России растет протестный потенциал военнослужащих МО РФ, а также увеличивается накал противостояния ФСБ и ГРУ.

Согласно имеющейся информации, арест Сафронова, раскручиваемый подконтрольными ФСБ СМИ, свидетельствует о том, что целью распространяемого скандала является смещение Дмитрия Рогозина с поста главы «Роскосмоса». Более того, с учетом того, что Иван Сафронов родился в семье военного журналиста и пошёл по его стопам, а также учитывая, что данная категория лиц является парафией исключительно Министерства обороны (а особо ценные кадры и ГРУ), его появление в окружении Дмитрия Рогозина, так же родившегося в потомственной семье силовиков, легко объяснимо.

Более того, шатание кресла Рогозина совпало с распространяемым в российских СМИ скандалом касательно побега в США сотрудника СВР РФ Олега Смоленкова, который был помощником главного советника Путина по внешним делам, и который на протяжении 10 лет сливал на Запад чувствительную информацию, в том числе и о вмешательстве в американские выборы.

Таким образом, в ответ на побег Смоленкова в шпионаже в пользу НАТО обвинен находившийся под патронатом ГРУ Сафронов.

Отвлечение внимания

Ожидаемо, что от проведенного фсбшниками ареста Ивана Сафронова, являющегося человеком ГРУ, а также задержания в Киеве куратора боевиков «ДНР» от ГРУ и рассекречивании агента «Казбека», «специалисты» с Гризодубовой решили отвлечь внимание придуманным «скандалом» в Украине, а именно якобы о ведомственном конфликте украинских спецслужб ГУР МО Украины, СБУ и СВР Украины, информацию о чем сразу же опровергли в самом ГУР МО Украины.

Судя по сложившейся ситуации в спецслужбах РФ, Кремлю надо сконцентрироваться на решении внутренних проблем, а не на расшатывании ситуации в Западных странах. Более того, катастрофическая социально-экономическая ситуация в стране лишь способствует возрастанию количества госизменников среди ученых, получающих копейки в своей стране и щедро вознаграждаемых в Западных государствах.