23:12 16 Апрель Киев, Украина

Россия продолжает “поддержку” Центральноафриканской Республики. После выборов 2020 года в ЦАР, Москва дополнительно перекинула военную технику.

Как заявляют в МИД РФ, благодаря российским военным ситуацию в ЦАР "в целом удалось стабилизировать". И хотя точное количество российских военных пребывающих на данный момент в Центральноафриканской Республике правительство РФ назвать не в силах, официально на территории страны находятся 535 российских инструкторов как военных, так и гражданских, которые должны тренировать местных военнослужащих.

"Принимая во внимание пожелания центральноафриканского руководства, а также с учетом продолжающихся боестолкновений регулярных войск ЦАР с боевиками, российские специалисты из этой группы остаются в стране и продолжают свою работу", - информирует МИД РФ на сайте официального ведомства.

Начиная с 2018 года, Россия активно начала интересоваться ЦАР. Зная проблемы и слабости страны, Кремль использовал СВР, чтобы вмешаться в выборы в стране. Под эгидой AFRIC Пригожина были приглашены независимые наблюдатели, которые подтвердили победу необходимого для Москвы кандидата. Он позволит России добывать необходимый для нее уран, а также прочие полезные ископаемые.

Под видом гражданских инструкторов в ЦАР прибывают боевики ЧВК Вагнера, которые не только обучают местных, но и сами активно ведут боевые действия с повстанцами и разобщенными племенами в стране. Невзирая на официальное выражение беспокойства со стороны ООН, нынешнее правительство ЦАР продолжает взаимодействовать с ЧВК и нанимать все больше боевиков для проведения военных операций.