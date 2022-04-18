Очередная попытка распила на тендерах УЗ

14:57 20 ноября Киев, Украина

Интересная ситуация с тендером УЗ на закупку электроэнергии в объёме 2,05 млрд кВт\ч с ожидаемой стоимостью в 4,329 млрд. грн.

Тендерным комитетом дисквалифицировали ООО «Энерго Збут Транс», аффилированного поставщика электроэнергии с нулевой маржинальностью для Укрзализныци.

Только за один квартал при текущем поставщике экономия составила 84 млн грн.

Но, директором филиала «Центр обеспечения производства» Валиевым Т.А. при содействии директора департамента электрификации и энергоснабжения Демчуком Т.В. были созданы определённые условия, при которых в тендере осталось только две фирмы с явными признаками «фирм-прокладок» и естественно, что с завышенной ценой. Схема простая, Валиев вносит предложения по занижению требований тендерной документации под определённые критерии для «нужных» фирм, Демчук согласовывает. Таким образом из 6 участников открытых торгов допущено было только два – ПАТ «ЕК «Барвінок» и ТОВ «Вольт Постач», примечательно что последняя зарегистрирована по адресу где имеют также регистрацию ещё 128 различных субъектов предпринимательской деятельности. А у самого «Вольт Постач» конечный бенефициар — это гражданин Бельгии.

Несмотря на то, что постоянно действующая комиссия АМКУ по рассмотрению жалоб про нарушения законов в сфере публичных закупок обязала АО «Укрзализныцю» в лице филиала «ЦЗВ» отменить решение о допуске к аукциону ПАО «ЭК« Барвинок» и ООО « Вольт Постач», однако тендерный комитет «ЦЗВ» где директором является Валиев, решение АМКУ не выполнил.

Дальше ещё интересней, ПАО «ЭК« Барвинок» и ООО« Вольт Постач» указанные решения Антимонопольного комитета Украины не оспаривали, однако филиал «Центр обеспечения производства» АО «Укрзализныця», отстаивая интересы этих компаний, самостоятельно обратилась в Окружной административный суд города Киева с иском об отмене решений АМКУ, от имени ГО "АСОЦІАЦІЯ УЧАСНИКІВ АТО БОРИСПІЛЬЩИНИ". Какое имеет отношение именно эта организация к тендерным закупкам и поставкам электроэнергии УЗ не известно.

Сам же руководитель организации – Цилык Алексей, в своей активной гражданской позиции заявлял:

- Моя главная цель помогать военным, которые вернулись из зоны АТО, и поддерживать семьи участников АТО, пока ребята служат на востоке Украины…

До этого Тимур Валиев работал в КиевПасТрансе, который также не однократно был участником тендерных скандалов и уголовных дел, а многие из них непосредственно по факту растраты бюджетных средств группой лиц путём завышения стоимости.

Не оставляет сомнения, что Валиев который ещё до прихода нового руководства в УЗ уже выстраивал свои схемы в сговоре с Демчуком пытаются «протолкнуть» нужную им фирму в тендере на сумму более 4 млрд гривен. Сильно лакомый кусок для бывшего схематозника КиевПасТранса.