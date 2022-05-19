ОБСЕ впервые зафиксировала "Град" 2Б26 РФ на Донбассе

БПЛА наблюдательной миссии ОБСЕ засек российские модернизированные реактивные системы залпового огня 2Б26 «Град» на Донбассе.
Российская реактивная система залпового огня 2Б26 «Град» калибра 122 мм на базе шасси КамАЗ-5350, которая стоит на вооружении исключительно ВС Российской Федерации с 2012 года впервые попала в официальный отчет СММ ОБСЕ. В ежедневном отчете №297/2020 от 14 декабря 2020 указано, что РСЗО 2Б26 «Град» был замечен 8 декабря 2020 у населенного пункта Терновое, в 57 км к востоку от Донецка. Отмечается, что этот тип вооружения размещен с нарушением линии отвода.
Международное разведывательное сообщество InformNapalm получило визуальное подтверждение этой информации. Сегодня мы публикуем эти эксклюзивные данные для широкой аудитории.
Распознать и выявить эту систему близ поселка Терновое наблюдателям ОБСЕ, вероятно, помогло OSINT-расследования международного волонтерского сообщества InformNapalm о фиксации российских РСЗО 2Б26 «Град», опубликованное 7 декабря 2020. Исследование было переведено на 12 языков. В публикации InformNapalm также было указано, что эти российские РСЗО были замечены еще в феврале 2016 года в Донецкой области в районе координат: 47°58’14.5″N 38°40’09.0″E. Новое место их обнаружения мини-БПЛА также зафиксировано недалеко от этого района.
Это далеко не первый факт, когда современные модернизированные российские системы вооружения и техники сначала были обнаружены волонтерами в ходе OSINT-исследований, а позже попадали в официальные отчеты СММ ОБСЕ, которые подтверждали использование таких систем на Донбассе. Например, российский комплекс РЭБ Р-330Ж «Житель», который в очередной раз зафиксировали на Донбассе в конце ноября 2020 года, впервые был выявлен волонтерами InformNapalm в ходе мониторинга соцсетей коллаборационистов российских оккупационных сил в июне 2015 года, а впервые в отчет СММ ОБСЕ этот комплекс попал в августе 2015 года.
Другой пример — российский комплекс РЭБ РБ-341В «Леер-3», который активно начал попадать в отчеты СММ ОБСЕ с 2018 года. В OSINT-исследованиях InformNapalm этот комплекс фиксировался на Донбассе, начиная с 2015 года, и среди других доказательств факты его обнаружения были обнародованы в отчетах InformNapalm, которые демонстрировались на ассамблее НАТО в Стамбуле в 2016 году, а также на других международных площадках в ПАСЕ и ОБСЕ.
Таким образом, материалы волонтерских OSINT-исследований разведывательного сообщества InformNapalm, которое с 2014 года выявляет современные российские системы вооружения и техники на Донбассе, способствуют дальнейшей идентификации этих систем международными наблюдателями в ходе мониторинга ситуации в зоне боевых действий. Новые отчеты СММ ОБСЕ подтверждают на официальном уровне данные о наличии этих типов вооружения и техники на востоке Украины. Эти типы модернизированного оружия могли попасть на украинский Донбасс исключительно с территории Российской Федерации.
Они размещаются с нарушениями договоренностей о линии отвода тяжелого вооружения. Это сигнализирует о вероломных планах РФ и в дальнейшем вести агрессивную гибридную войну против Украины. Хотя Россия на международном дипломатическом уровне делает пропагандистские заявления про свое «желание достичь мира на Донбассе», но на практике продолжает сохранять и накапливать в оккупированных отдельных районах Луганской и Донецкой области Украины не только старые советские образцы оружия, но и новые типы техники. РФ постоянно поставляет боеприпасы на Донбасс и полностью руководит боевыми действиями против Украины с помощью кадровых военнослужащих российской армии, прикомандированных к гибридным вооруженным формированиям 1-го и 2-го АК.
Россия не отказалась от своих агрессивных намерений и продолжает оккупацию части украинской территории и ведение вероломной гибридной войны, хотя во время подписания Будапештского меморандума, по которому Украина отказалась от ядерного оружия, именно Российская Федерация вместе с США и Великобританией выступали гарантами суверенитета и территориальной целостности Украины.
Эти факты могут убедить международное сообщество и далее усиливать дипломатическое и экономическое давление на Российскую Федерацию, которая постоянно нарушает международные обязательства и в течение многих лет продолжает вести войну на востоке Европы. В то же время Украина нуждается в усилении международной поддержки на всех уровнях, как единственная страна в Европе, которая, отказавшись от ядерного оружия, стала жертвой вероломной гибридной агрессии Российской Федерации, трансконтинентальной державы, самой большой страны мира.
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