Обратно в СССР: перестройка по-путински

11:18 24 сентября Киев, Украина

Недавно ушедший из жизни Михаил Горбачев запомнился реформацией СССР, что в конечном итоге разрушило страну. Вместе с тем ушла мировая угроза ядерной войны, а Кремль должен был переродиться и стать центром постройки демократии в постсоветских странах.

Но к власти пришел Путин , который на протяжении всего своего правления возвращал Россию обратно в политику Советского Союза и теперь практически завершил свою личную “перестройку” – антипод горбачевской.

Путин назвал распад СССР “крупнейшей геополитической катастрофой XX века”. Примечательно, что он и его политическое окружение на были на похоронах Горбачева — последнего генсека и первого президента СССР, мероприятию даже не был присвоен официальный статус, как это принято в случае прощания с бывшими лидерами государств.

«Горбачев, хотя и был партийным лидером, был гражданским лицом, питавшим стремление к реформам, что было редкостью для советских коммунистов. Путин заурядный чекист, для которого контроль над обществом и “борьба с врагами государства” являются наиболее важными. Поэтому весь период путинского правления, по сути, представляет собой последовательную ликвидацию исторического наследия Горбачева. Последний советский генсек был противником войн с другими странами. В 1989 году он вывел советские войска из Афганистана. А в начале полномасштабного вторжения России в Украину Горбачев заявил о «необходимости скорейшего прекращения боевых действий и немедленного начала мирных переговоров», — пишут украинские аналитики.





Ядерные угрозы другим странам, ставшие популярными при Путине, были бы немыслимы при Горбачеве с его стратегией глобального ядерного разоружения. Внутри страны советский лидер выступал за парламентаризм, открыв в 1989 году первый «Съезд народных депутатов Советского Союза» с независимыми политиками.



В 1990 году Горбачев подписал закон о свободе печати. Сегодня свобода прессы полностью уничтожена путинской цензурой. Горбачев освободил всех советских политзаключенных, но в путинской России их число превысило тысячу еще до начала войны с Украиной. А количество полицейских арестов граждан за последующие антивоенные акции, за пикеты с плакатами“За мир”, превысило 16 тыс.



Горбачев прекратил назначать партийных губернаторов в различные регионы и ввел прямые выборы местных органов власти. Сегодня назначение губернаторов Кремлем восстановлено. Автономные республики Советского Союза в 1990 году провозгласили свой суверенитет, но с приходом Путина региональное самоуправление было ликвидировано.



«Кремль пытается вернуть себе контроль над всеми бывшими советскими республиками», — пишут украинские политтехнологи.

Советский президент хотел преобразовать СССР в аналог Европейского союза, который, на тот момент, еще не был создан. Борясь против подписания «Нового союзного договора», в августе 1991 года вспыхнул путч - старая партийная номенклатура и силовики почувствовали, что теряют власть. В результате проект горбачевского договора был полностью уничтожен. Главный участник тех соглашений Борис Ельцин так и не построил в России равноправной федерации, а в 1999 году передал власть Путину, который в принципе отрицал любой суверенитет регионов внутри РФ.



Путин “перестраивает” Россию обратно: восстанавливает империю вместо построения равноправного федеративного государства, а также возобновляет Холодную войну с Западом вместо того, чтобы расширять сотрудничество. Кремлевский диктатор отказывается от общеевропейских ценностей, отдавая предпочтение “национальным” и “традиционным” нормам.



«Нынешняя Россия парадоксальным образом вернулась в доперестроечные времена, а точнее, стала симбиозом советской и царской империй. Этот реваншизм несовместим с современным глобальным миром. В России после поражения в войнах обычно следовала эпоха реформ. Так что, возможно, скоро появится новый «Горбачев», — считают украинские политтехнологи.